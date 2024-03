El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, anunció que este viernes 15 de marzo será recibido a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional para agotar el tercer encuentro con el presidente Luis Abinader, en el que los galenos presentan una agenda compuesta por 14 demandas y reivindicaciones.

Entre los puntos solicitados, Suero plantea la modificación de los 500 pesos que actualmente los médicos reciben por consultas, reajuste salarial a los pensionados, pago de incentivos por antigüedad, pago del bono o salario 14, así como el nombramiento de médicos Covid con un salario de 65 mil pesos mensuales y médicos escolares.

En esta reunión en particular, se van a centrar en el tema de los seguros médicos y los pensionados.

Asimismo, propone que los galenos que laboran en hospitales de autogestión obtengan una pensión tanto del salario devengado en ese hospital, como en otro centro de la red pública, en caso de trabajar en dos centros sanitarios simultáneamente.

“Si usted trabaja en el Morgan y gana 80 mil pesos y en otro hospital de autogestión 80 también, la pensión será de 160 mil pesos”, anunció.

Con relación a los seguros médicos, el presidente de los galenos elaboró tres propuestas con la asesoría del superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias.

“Si no se hubieran creado los planes complementarios, hoy los pensionados no tuvieran nada”, aseguró.

En nombre del CMD, Waldo Ariel dijo que será “insistente y más cuando se trata de los médicos y sus reivindicaciones. La lucha del aumento no se negocia, el seguro médico no se negocia, los incentivos por antigüedad no se negocian”.

En respuesta, los médicos presentes respondieron con el cántico: “100 % de lo que queremos, ni un chele más, ni un chele menos”.

Suero se expresó durante la realización de una asamblea extraordinaria en la cual se decidió otorgarle plenos poderes a la Junta Directiva del CMD para continuar el plan de lucha trazado .

Irse a las calles

Waldo Ariel dejó una ventana abierta a llevar sus reclamos a sus ya conocidos métodos de protestas y huelgas.

“Los médicos están planteando irse a las calles, vamos a ver qué sucede… Vamos a ir el viernes a la reunión con el presidente de la República, el caballo adelante y la carreta detrás”, comentó.

Destacó que “lo importante es que hay un diálogo establecido”.