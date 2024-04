Bajo el argumento "somos médicos, no somos delincuentes", decenas de galenos se manifestaron a las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia en respuesta a las recientes sentencias que condenan por mala práctica a médicos, clínicas y hospitales. La más reciente contra el hospital Ney Arias Lora donde un paciente se contaminó con una bacteria y perdió una pierna.

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), hizo un llamado "sobre la necesidad de no instrumentalizar este tema con propósitos populistas o de convertir el sector Salud en el objetivo de una cacería de brujas, que pretenda el trabajo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del cuidado y protección de la salud en República Dominicana".

Suero aclaró que no está "pidiendo impunidad, solo garantías para que se administre la justicia con equidad e imparcialidad, como establece la ley".

El galeno señaló que es motivo de intranquilidad el que exista una predisposición desde las instancias judiciales del país marcada en enfocar a los médicos "como si fuéramos villanos, delincuentes o criminales, culpables de las complicaciones y desenlaces negativos que muchas veces provocan algunas enfermedades".

Pidió "una profunda revisión de los mecanismos y procedimientos legales, que, de manera paulatina, han ido convirtiendo el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgos, sujeta a ser blanco de manipulación".

Suero advirtió que la manifestación de este jueves no será la única actividad para externar su desacuerdo con las decisiones legales en contra de médicos y prestadoras de servicios de salud.

"Aquí hay un gremio firme y decidido a defender a los médicos, a las clínicas, a los hospitales, en el terreno que sea. Esta protesta en el día de hoy es apenas el inicio de la lucha del Colegio Médico Dominicano en contra de aquellos que quieren festinar y abusar de las condenas".

"Encarecimiento"

Suero insiste en que las decisiones en los tribunales sobre las malas prácticas médicas traerán como consecuencia el encarecimiento de la medicina, según él, en perjuicio de la población. "Si se les exige tanto a los médicos, a las clínicas y a los hospitales, se tomarán medidas más rigurosas y eso se traduce en una inversión económica más cuantiosa. Estamos hablando de que se va a encarecer el sistema de salud en sentido general, no solamente los médicos, sino todo el sistema de salud", comentó.

Negligencia

El presidente de los médicos aseguró que "más del 80 % de esas condenas no son justificables, no son soportables... No hemos dicho, en modo alguno, que en el 100 % no exista algún nivel de negligencia, claro, en todo el mundo hay algún nivel de negligencia, pero son mínimas".

"De esas condenas, nosotros les aseguramos que más del 10 % son por negligencia y más del 90 % no", insistió.

Ney Arias sin peritaje

Sobre el caso del Hospital Ney Arias Lora, condenado a pagar 10 millones de pesos al señor Félix Encarnación luego de que en el año 2018 le amputaran su pierna derecha tras haber contraído una bacteria, Waldo Ariel aseveró que "no se hizo un peritaje y la barra de la defensa pidió y solicitó ese peritaje".

Situación nueva

Como una "situación nueva" se refirió el ministro de Salud, Víctor Atallah, a estas condenas e indicó que el departamento legal de la institución se va a reunir con el CMD y las Sociedades Especializadas para establecer líneas que no afecten la justicia ni la salud.

"La consultoría jurídica de nosotros está trabajando en eso para, conjuntamente, hablar con los médicos y demás para establecer algún tipo de patrón que nos permita responder ante esta situación nueva", dijo.

Nueva condena: El caso de Cedimat La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó el pasado 23 de febrero al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y su hija Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, por el fallecimiento de Paula Antonia Rodríguez Morales, esposa y madre de los demandantes.La sentencia afirma que Paula Antonia falleció a causa de múltiples infecciones tras contraer las bacterias "Enterobacter Cloacae Complex" y "Klebsiella K. Blee", posterior a la operación que le fue realizada por el doctor de Cedimat, Giovanni Ureña, el 13 de marzo del año 2015, quien no le habría prescrito antibióticos, juzgándolo por "mala práctica médica en su tratamiento".Inicialmente, la familia Vargas Rodríguez solicitó el pago de una indemnización por 20 millones de pesos.Este caso se suma a las dos sentencias a la Clínica Corazones Unidos que ascienden a más de seis millones de pesos; a la condena a Cecip por mala práctica en una liposucción y la citada sanción al Ney.