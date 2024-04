Juristas sugieren que el seguro de responsabilidad civil para médicos sea obligatorio por ley

Entablar una demanda por mala práctica en contra de un galeno y el centro médico público o privado donde ejerce su profesión es una acción que toma al menos cinco años hasta lograr un veredicto en los tribunales dominicanos.

Esta información la precisó Gilberto Objío, abogado especialista en derecho de Salud y propietario de la firma Medical Law RD, quien afirma que en 2013 ganó el primer caso en el país en contra de un hospital: la Maternidad La Altagracia por la caída de la lámpara de una incubadora a un bebé recién nacido.

"La realidad es que durante ya algunas décadas se han venido viendo demandas y que progresivamente la población se ha hecho más consciente. En cuanto a las últimas demandas, esas vienen de hace cinco o seis años atrás y que ahora es que se están viendo las sentencias porque han acabado los juicios. Usualmente un caso de mala práctica no dura menos de cinco años", comentó el jurista.

"La sociedad está más pendiente y el turismo de salud en República Dominicana nos ha posicionado en un lugar muy privilegiado y entonces la justicia tiene que defender la calidad que el país promueve" Gilberto Objío, abogado especialista en derecho de Salud “

Objío entiende que estas sentencias, como la condena (que ya fue recurrida) al Hospital Ney Arias Lora por 10 millones de pesos para un paciente que perdió su pierna al adquirir una bacteria o las condenas a la Clínica Corazones Unidos luego de que se le quedara una gasa en el pecho a una paciente, "lo que vienen a hacer es a decirle a los médicos y las clínicas que tienen que esforzarse para que los estándares que hemos alcanzado, se mantengan, y que cuando un estándar de esos sea violado, entonces la justicia como debe de ser, equitativa y justa tomará medidas".

Impulsar seguro

El abogado instó al Colegio Médico Dominicano (CMD) para que impulse un seguro de responsabilidad civil obligatorio por ley.

A diferencia del seguro para conducir un vehículo, obligatorio por ley, destacó que la poca demanda de galenos que buscan cobertura hace que las pólizas se disparen.

"Si no pueden con sus ingresos solventar una póliza, mucho menos van a solventar una sentencia, entonces, como no es por ley que los médicos tienen que contar con un seguro, las aseguradoras no tienen un público tan grande de médicos que les vayan a comprar la póliza, entonces, las pólizas son caras", explicó.

Al respecto, el abogado y neurocirujano José Pappaterra resaltó que "un médico en República Dominicana no gana millones de dólares ni millones de pesos para poder pagar una demanda de sumas catastróficas".

Plamejur

El también director médico del Centro Médico UCE lamentó que no todos los médicos cuenten con póliza de responsabilidad civil, pero, recordó que el Colegio Médico dispone del Plan de asistencia Medico Jurídico (Plamejur), que es uno de representación jurídica.

"El Plamejur no tiene dinero, el Plamejur no paga demandas, el Plamejur representa al médico", aclaró Pappaterra.

Sobre la cultura dominicana, insistió en que, en este país, "el médico no está preparado para esos procesos".

Medicina defensiva

Pappaterra advirtió que, a pesar de que las demandas a doctores y centros de salud han existido desde hace años, la cantidad de casos que han salido a relucir en días recientes, hará que la medicina se vuelva más difícil a nivel nacional, ya que "los médicos van a ver al paciente como un posible agresor", obligando a los galenos a cambiar su dinámica de trabajo hacia "una medicina defensiva".

"Yo creo que las demandas médicas y, sobre todo en este caso, obedecen a algunos intereses que todavía no conocemos, porque las demandas médicas siempre han existido", dijo en conversación con Diario Libre.

El médico y abogado destacó:"Toda acción tiene que tener un régimen de consecuencias. El médico que comete una negligencia médica o una mala práctica debe ser juzgado, pero hay que tener en cuenta que no hay una legislación que establezca un tope que diga cuánto debe de pagar el médico en caso de una injuria o de una mala práctica".

"Yo pienso que esto (las demandas) van a encarecer la medicina y van a cambiar la forma como uno ejerce la medicina. En vez de una medicina abierta, ahora tú vas a ejercer una medicina defensiva, siempre buscando lo mejor para el paciente, pero evitando que te demanden", concluyó.