"Año difícil para el dengue": cifras alcanzan pico histórico en América

En este 2024 los casos de dengue registrados en Las Américas alcanzan la cifra de 9,360,223, esto implica que en los primeros seis meses del año se duplicó la cantidad de pacientes en comparación con 2023 (que había sido el de mayor incidencia por la enfermedad en la historia).

Aunque República Dominicana se ha mantenido con bajos indicadores por esta infección arboviral (unos 748 casos confirmados en el primer semestre), se acerca la temporada de lluvias donde la transmisión aumenta. Para la infectóloga pediatra Virgen Gómez el tema es de vital importancia, ya que en unos siete países de latinoamérica circula una variedad del mosquito Aedes aegypti (transmisor del dengue) a la que los menores de 10 años no han estado expuestos.

"Desde el 2014 nosotros no tenemos un caso de dengue por serotipo 4, qué quiere decir eso, que todos los niños que han nacido durante esos 10 años son sensibles y pueden enfermarse", dijo.

La advertencia de la especialista no solo se extiende a los más jóvenes, ya que quienes no hayan padecido la enfermedad en este período, no tendrían los anticuerpos necesarios para enfrentar la infección.

"Si ese paciente que se enferma con serotipo 4 tuvo dengue anteriormente, el riesgo de dengue grave, o sea de progresar hacia la etapa crítica", añadió.

En lo que va de año, por el serotipo 4 se han registrado casos de dengue en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

Gómez explicó que es importante tomar las medidas preventivas, tanto a nivel estatal como a nivel personal, ya que en República Dominicana se tiene una incidencia importante de la enfermedad cada año.

Muertes suman 428 desde 2014 De acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en los últimos 10 años han muerto en el país unas 428 personas por dengue. De los casos confirmados que se han registrado en este período (5,911), el 79 % fue de gravedad. En este 2024, unas 8,790 personas han sido infectadas por el vector y, de estos, 60 han sido casos de dengue grave. En el primer semestre no se han producido muertes por esta enfermedad.

Principales causas de muerte

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/whatsapp-image-2024-06-17-at-7.52.45-am.jpeg Doctora Virgen Gómez, infectóloga pediatra. (FUENTE EXTERNA)

La infectóloga pediatra aseguró que las razones por las que los pacientes mueren a causa del dengue a nivel nacional se debe a deficiencias en el servicio de salud, errores diagnósticos y desconocimiento de la población.

En base a su experiencia, la doctora resumió esta variable en 11 razones durante su participación en el panel: "Dengue; tiempo de cambiar paradigmas" que fue parte de la XVIII edición del Congreso Dominicano de Medicina Interna, celebrado el pasado sábado.

A continuación se presentan las principales causas de muerte por dengue en República Dominicana, según la especialista:

Ausencia de sistema de salud funcional y comprometido. Falta de educación médica continua. No detección de signos de alarma. No detección del inicio del shock. Ingresos tempranos y en salas comunes sin vigilancia continua. Toma de signos vitales sin analizar ni intervención temprana. Traslado inadecuado: período crítico, sin acompañamiento ni comunicación. Diagnósticos errados, manejo inadecuado de líquidos. Espera de resultados de laboratorio. Incumplimiento o desconocimiento del protocolo de manejo. Falta de orientación al paciente sobre la evolución de la enfermedad y riesgo de morir.