Salud Pública: Casos confirmados de dengue llegan a 1,165 y a 827 los de malaria

A pesar de que en la Semana Epidemiológica 40 el Ministerio de Salud Pública no reporta la detección de nuevos casos de dengue, malaria o leptospirosis, el total de los casos acumulados sí refleja un incremento, generado por los reportes tardíos.

En el caso de dengue, el total ascendió de 1,161 pacientes confirmados a 1,165; la malaria pasó de 814 casos a 827 y la leptospirosis de 413 a 427.

En cuanto a los pacientes probables, en esta semana epidemiológica se notificaron 63 pacientes con posible dengue: 13 de ellos en Barahona; nueve en Duarte y ocho en Santiago.

El 54 % corresponde al sexo femenino en el grupo de edad de 10 a 19 años con un 33.3 % de los casos. Hasta la fecha, se reportan un total de 9,625 casos probables dengue con una incidencia acumulada de 117.23 por cada 100,000 habitantes.

Asimismo, hubo tres casos probables de leptospirosis, sin casos confirmados, residentes en las provincias de Distrito Nacional (1), Espaillat (1) y Hermanas Mirabal (1). El 67 % afectó al sexo masculino.

Sobre la malaria, el boletín 40 indica que se registraron 130 casos sospechosos, de los cuales no se registraron casos confirmados. El 62.3 % de los casos (81) afectaron a mujeres. La mayoría de los casos provienen de las provincias de Santo Domingo (38), Hato Mayor (39) y San Juan (20). Se han reportado un acumulado de 33,046 casos sospechosos en lo que va de año.

Integración comunitaria

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que los indicadores de salud reflejan una reducción significativa en los casos de dengue, precisando que este resultado se debe a las acciones puntuales que ha ejecutado el Ministerio, conjuntamente con otras instituciones y sobre todo la integración de la comunidad en la prevención.

"Somos un país libre en manejo de dengue y de enfermedades no transmisibles, ya 17 ministerios de distintos países nos están contactando debido al control que muestra nuestro país ante estas enfermedades, esto se debe al involucramiento de la comunidad en acciones de prevención. Si no participa la comunidad y los diferentes sectores, no tendrá efecto las acciones, esto es lo que hemos visto, la comunidad es parte de la solución´", declaró Atallah.

El galeno aplaudió la integración de todos los actores en este problema de salud, al tiempo que instó a mantener la vigilancia, eliminando los criaderos de mosquitos en los hogares y diferentes entornos, a fin de disminuir la posibilidad de reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue.

Muertes maternas e infantiles

En la semana epidemiológica 40 se registraron dos defunciones por causas maternas en mujeres de nacionalidad haitiana, con 30 y 31 años de edad. Las provincias donde ocurrieron las muertes son Santiago (1) y La Santo Domingo (1). El total acumulado hasta esta semana asciende a 129 muertes maternas.

El informe indica que se produjeron 23 muertes infantiles, elevando el acumulado a 1,631. De estas defunciones, el 81% (1,313) corresponde a fallecimientos ocurridos durante el período neonatal.

También se reportó un nuevo caso de ideación suicida, elevando a 22 el acumulado en el año.