Enfermedades reumáticas pueden afectar a cualquier grupo etario

En República Dominicana persiste un déficit en la cantidad de médicos reumatólogos, con el agravante de que la mayoría están concentrados en las grandes urbes, haciendo que pacientes que habitan en las provincias más remotas tengan que esperar hasta tres meses para una cita de seguimiento.

"Es una necesidad abrir más plazas", afirmó Paola Gottschalk, presidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología, al ser consultada por Diario Libre.

Otro aspecto importante tocado por Gottschalk fue el alto costo de los medicamentos para enfermedades reumatoides y erradicar la idea de que afectan solamente a una población envejeciente, exceptuando a la osteoartritis que suele diagnosticarse en adultos mayores.

"Las condiciones que son muy inflamatorias son en edad muy temprana, entre 20 y 40 años, aunque pueden afectar a cualquier edad, incluso a la población infantil. Estas condiciones afectan a personas jóvenes y productivas", afirmó la reumatóloga que tiene su práctica privada en Santiago de los Caballeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/19/18102024---congreso-dominicano-de-reumatologia---matias-boncosky-04.jpg La doctora Paola Gottschalk. (MATÍAS BONCOSKY)

"Un padre de familia, una madre joven con una artritis reumatoide que no puede peinarse, que no puede cepillarse, menos puede ir a trabajar. Aparte de no poder proveer, encima tiene unos costos muy elevados de medicamentos, con una condición crónica, que le hará usar ese medicamento toda la vida, con unas recetas que muchas veces sobrepasan el salario mínimo del país", detalló.

Los esfuerzos deben estar encaminados a un diagnóstico temprano y que se garantice la adherencia al tratamiento.

"Las enfermedades reumatológicas son muy variadas, las manifestaciones clínicas también son muy variadas. El 80 o 90 % del diagnóstico lo va a dar un buen examen físico y una buena historia clínica, partiendo de ahí vendrán las pruebas de laboratorio e imágenes"

La doctora indicó que el dolor en más de dos articulaciones, hinchazón especialmente en manos, rodillas y pies, fiebre, malestar general, falta de apetito, cansancio, caída del cabello y algunas manifestaciones en la piel son los principales síntomas de una posible enfermedad reumatoide.

La artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y la fibromialgia son las enfermedades reumatoides de mayor incidencia, siendo los procesos inflamatorios su común denominador.

Manifestaciones neurológicas

Las manifestaciones neurológicas en pacientes con enfermedades reumáticas tienen una alta tasa de incidencia. Hasta un 60 % de las personas con lupus eritomatoso han experimentado trastornos neuropsiquiátricos. El 10 % de los pacientes llega a ser diagnosticado con psicosis.

De acuerdo con la psiquiatra Alexandra Hichez, durante su ponencia "Perspectivas de la salud mental en las enfermedades reumáticas", entre el 20 y el 40 % de los pacientes con enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide, padecen depresión.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/19/18102024---congreso-dominicano-de-reumatologia---matias-boncosky-06.jpg La psiquiatra Alexandra Hichez. (MATÍAS BONCOSKY)

"Esta cifra es significativamente más alta que la población general, donde la prevalencia de la depresión es aproximadamente del 7 al 10 %", especificó.

"La ansiedad también es común en pacientes con enfermedades reumáticas. Se ha reportado que entre el 30 % y el 50 % de los pacientes con estas condiciones experimentan trastornos de ansiedad", agregó.

La propuesta es que reumatólogos y psiquiatras trabajen "en una calle de doble vía", como parte de un manejo multidisciplinario en pacientes donde la inflamación y el dolor crónico se vuelven parte de su día a día.

"Nadie está preparado para recibir un diagnóstico", resaltó, a la vez que enfatizó que los trastornos psiquiátricos son tan similares y tan importantes como los otros diagnósticos clínicos.

Hichez dijo que las barreras a superar son los mismos médicos tratantes, que no se atreven a referir a los pacientes al psiquiatra; los pacientes por la negativa a recibir ayuda psiquiátrica por temor a que lo califiquen de "loco"; pocos estudios científicos que respalden la importancia de actuar en modo multisistémico; el estigma social y el costo de la dualidad, ya que ese mismo paciente estará pagando un tratamiento psiquiátrico y sus medicamentos para su enfermedad reumática.

VII Congreso Dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/19/18102024---congreso-dominicano-de-reumatologia---matias-boncosky-01.jpg Especialistas disertan sobre enfermedades reumáticas en República Dominicana. (MATÍAS BONCOSKY)

Las especialistas hablaron en el marco de la celebración del VII Congreso Dominicano, organizado Sociedad Dominicana de Reumatología, realizado del 17 al 19 de octubre.

Esta edición fue dedicada a la doctora Mariella Bobadilla Pichardo, en reconocimiento a sus más de 40 años de destacada labor y compromiso en favor de los pacientes y en el desarrollo de la comunidad médica dominicana.

La actividad reunió a destacados expertos nacionales e internacionales para tratar los temas más relevantes y actuales en el ámbito de la reumatología, con el objetivo de continuar fortaleciendo el conocimiento y las mejores prácticas en el tratamiento de enfermedades reumáticas.