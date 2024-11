Expertas en postparto y lactancia hablan sobre la importancia del acompañamiento a embarazadas

El nacimiento de un bebé es un momento íntimo en el que toda madre quiere sentirse respetada, escuchada y amada.

Un plan de parto, documento en el que la embarazada puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso del parto y el nacimiento, puede resultar útil tanto para la nueva familia que se agranda, como para el personal de salud que estará brindando asistencia.

"Tiene que ser flexible", advirtió Michaela Arriaza, doula y educadora de lactancia, quien, junto a Carola León, asesora certificada de lactancia, participaron en un panel sobre gestación y postparto durante el lanzamiento de "Referencia Materna", el nuevo programa de beneficios de Referencia Laboratorio Clínico para pacientes embarazadas.

Arriaza, quien también es doula de postparto, habló sobre el acompañamiento y asesoramiento emocional que brinda esta figura a la recién parida, especialmente en los tres primeros meses luego de recibir al bebé, cuando la familia se acopla a la llegada de su nuevo integrante.

"No es nadie médico ni va a tomar una decisión médica por la madre", aclaró.

La doula también abordó el tema del autocuidado y la salud mental de las madres, la importancia de una red de apoyo y cómo hay mujeres a las que les cuesta más que a otras conectar con su bebé.

"Hay que tener una red de apoyo filtrada porque hay personas, no mal intencionadas, pero que no están actualizadas y no respetan decisiones", dijo al poner el ejemplo de una mamá que haya decidido brindarle lactancia exclusiva a su bebé y miembros de su propia familia la incitan a que compre fórmula "porque el bebé no se llena", o así lo interpretan ellos.

"¡No trates de ser súper mamá, acepta ayuda!", exclamó la doula.

Apoyo y protección de papá

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/16/whatsapp-image-2024-11-16-at-8.55.13-pm.jpeg Michaela Arriaza y Carola León, en el panel moderado por Lorena Pierre. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Arriaza destacó el rol del padre como figura de apoyo y protección para la nueva madre, especialmente en los momentos que necesita descansar, extraerse leche, bañarse o comer.

Entre las pequeñas acciones en las que papá puede colaborar y aportar citó: cambiar pañales, bañar al bebé, sacarle los gases, ofrecerle leche materna en biberón o prepararle la comida a la madre.

Contacto piel con piel

En tanto, Carola León habló sobre el contacto piel con piel entre madre e hijo, que funciona como regulador de la temperatura, del ritmo cardiaco y de la respiración del recién nacido.

La experta hizo un llamado a las futuras madres a que no se angustien si no ven una enorme producción de leche inmediatamente nace el bebé.

"Desde los cinco meses de embarazo, el cuerpo empieza a formar calostro, conocido como oro líquido, por eso es que ustedes ven que madres de bebés prematuros pueden alimentarlos con el calostro. A partir del tercer día del nacimiento es que los senos suelen empezar a llenarse", indicó.

En el caso de las pacientes diabéticas, el proceso puede tardar mucho más.

Sobre Referencia Materna

Cynthia León, vicepresidenta administrativa de Referencia Laboratorio Clínico, explicó que este nuevo programa es una iniciativa que busca apoyar a la comunidad de futuras madres ofreciendo no solo resultados clínicos de calidad, sino también una experiencia que humanice el cuidado de la salud.

Destacó que el embarazo es una etapa única, llena de emociones y desafíos. Por eso, este programa está diseñado para crear un entorno que inspire confianza y tranquilidad, brindando a las futuras madres un trato cálido y humano, acompañado de tecnología avanzada y estándares de calidad avalados internacionalmente.

Por su lado, María Iñiguez, gerente de mercadeo, expresó que "Referencia Materna" brinda una solución integral con altos estándares de calidad que incluye pruebas clínicas, imágenes diagnósticas, banco de sangre, turno diferenciado, descuentos especiales, servicio a domicilio exclusivo, prefacturación, histórico de resultados y contenidos y talleres especializados.

Además, cuenta con su propia página web: www.referenciamaterna.com, y un número único de atención vía WhatsApp, para facilitar la comunicación: 809-245-5545

El programa "Referencia Materna" es válido a nivel nacional, sin costos adicionales.