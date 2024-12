La temporada de fin de año es propicia para la proliferación de virus respiratorios, siendo la influenza y el sincitial respiratorio los de mayor incidencia, causando ausentismo laboral y escolar.

El pediatra José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, indicó que una infección mal atendida puede llevar a hospitalizaciones, ingresos a cuidado intensivos, e incluso, la muerte en pacientes de cualquier edad.

"Hay estimaciones de que se produce hasta un once por ciento de ausentismo escolar y laboral por esta enfermedad (virus respiratorios) todos los años, independientemente de las complicaciones y los gastos directos e indirectos", aseguró el galeno en conversación con Diario Libre.

Brea del Castillo hizo un llamado a los grupos de riesgo (menores de dos años, mujeres embarazadas y pacientes con comorbilidades) a colocarse la vacuna contra la influenza para aumentar la protección hacia este virus.

Este biológico se coloca en el brazo, cada vez que llega la temporada otoño-invierno con una dosis de vacuna actualizada de virus atenuado.

La vacuna no da gripe

"Hay un bulo, un mito con esta vacuna, que yo me la puse y me dio una gripe muy mala. No es producida por virus fraccionados, o sea, el virus no está vivo, no puede producir enfermedad, te puede producir un malestar donde te la pusiste, enrojecimiento, pero es una vacuna muy segura. La vacuna contra la influenza jamás puede producir enfermedad alguna ni síntomas catarrales, eso está confirmado", aclaró el médico.

Recordó que "se están colocando más de 500 millones de dosis en esta temporada en el mundo, Estados Unidos pone a sus habitantes más de 120 millones de dosis todos los años y lo único que produce es evitar ir a las emergencias y hospitalizaciones".

"Desde que una mujer sabe que está embarazada, debe ponerse la vacuna de influenza y todas las personas que tengan una enfermedad, una comorbilidad, que sea asmático, obeso, diabéticos, problemas renales, hipertensos, que tenga problemas cardiovasculares, es obligatorio ponerse la vacuna porque hemos visto que esta enfermedad los lleva a hospitalizarse rápidamente", insistió.

El doctor destacó que en pacientes por encima de 60 años y que están vacunados se han registrado disminuciones en infarto agudo de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.

"Mientras más rápido se vacuna, más rápido usted está protegido. Es una vacuna estacional porque todos los años se cambia la formulación porque dentro del virus influenza, hay cambios, hay mutaciones, por lo tanto, todos los años para esta temporada en el hemisferio norte debemos ponernos la vacuna", comentó.

Brea del Castillo adelantó que, aunque no ha llegado al país, otros países ya utilizan una "vacuna de alta dosis", con una cantidad mayor de protección contra el virus.