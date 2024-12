El Colegio Médico Dominicano (CMD) realizó este sábado un "Zumbatón" en el área recreativa de la institución, bajo el lema "es el momento de mover el cuerpo, recargar el ánimo y cerrar el año con vitalidad".

Máximo Martínez, secretario de Deportes del CMD, precisó que el ejercicio no solo transforma el cuerpo, sino que también fortalece la mente, eleva el espíritu y conecta a las personas con un estilo de vida más saludable.

"Hay que motivar e incentivar a que nuestra clase se acerque a su Colegio Médico Dominicano y entienda que a pesar que estamos en tiempos navideños y festivos el ejercicio no puede parar, porque las enfermedades no paran, porque la obesidad no para", agregó.

"Esta es una de las tantas actividades en pro de la salud de los médicos", enfatizó el galeno.

Martínez comentó que esta "gran Zumba" complementa una serie de actividades que se han venido desarrollando, incluyendo cuatro caminatas regionales, un torneo de natación, la conformación de los clubes de dominó, billar y ajedrez y otros "zumbatones" realizados en los hospitales Francisco Moscoso Puello y Robert Reid Cabral.

Beneficios de la Zumba

Al preguntarle sobre los beneficios de la Zumba, el doctor aseguró que "bailar ayuda a ejercitar todos los músculos del cuerpo, ayuda con la agilidad y todas las actividades aeróbicas son buenas para combatir la obesidad".

Hacer Zumba tonifica todo el cuerpo, mejora la salud del corazón, ayuda a desestresarse y mejora la coordinación.

Leer más Zumba, una actividad igual de beneficiosa para todas las edades