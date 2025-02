Virus respiratorios propios de la época están exacerbando el asma y desencadenando en neumonías

El pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Plutarco Arias, afirmó que en los últimos días ha presenciado un aumento en su consulta de la cantidad de pacientes afectados por virus respiratorios propios de la época.

"En estos momentos, las consultas de neumología y la neumología pediátrica han estado bien cargadas porque el número de virus que se incrementado de manera considerable", dijo en conversación con Diario Libre.

Solamente de pacientes afectados por influenza, el doctor aseguró estar viendo "cinco o seis pacientes a diario" en su práctica privada. En menor cantidad, ha visto dos o tres pacientes con COVID-19.

"El 20 % de mis pacientes está padeciendo de influenza", aseguró.

Además de influenza y Covid, tambien se registra la presencia de rinovirus, virus sincitial respiratorio y metapneumovirus.

Hasta un 21 % de los pacientes está presentando exacerbación de asma por rinovirus, ya que este virus es el acelerador número uno del asma, y un 9 % figura con desarrollo de neumonía, especialmente luego de haber padecido procesos de bronquitis crónica o aguda, complicados por la presencia de bacterias.

Esta última data, extraída de la plataforma interna que maneja la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, revela la proliferación de virus respiratorios en el ambiente, habituales en los meses más fríos del año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/dr.-plutarco-arias--1.jpg El doctor Plutarco Arias. (FUENTE EXTERNA)

Arias destacó la importancia de vacunarse cada año contra la influenza para mantenerse protegidos, antes de que inicie la temporada y no esperar a que el virus se disemine en el ambiente para buscar la inmunidad.

"La gente no se vacuna en el país, se ha olvidado de vacunarse, después que vino el virus del Covid, la gente ha reducido todavía el número de vacunaciones. Es una vacuna que se pone una vez al año", comentó.

Afirmó que hace un mes, las vacunas gratuitas para influenza disponibles en la Dirección de Inmunoprevenibles por vacunas (DIV) no se había alcanzado "ni siquiera a un 50% del uso de esa vacuna".

"La bronquitis se produce tanto por influenza, por rinonavirus y por sinusitis respiratoria. Entonces, el número de pacientes es muy alto. Esta es una época bastante fresca, los que tienen debilidad en el sistema inmunológico, que baja bastante los mecanismos propios de la defensa del organismo, los llevan a padecer enfermedades de este tipo", agregó.

El doctor, quien también fue ministro de Salud Pública, indicó que, de todos los virus circulantes, el metapneumovirus tiene la menor incidencia.

"No va a producir ningún tipo de daños como produjo el COVID. Debemos estar preparados siempre sí. Yo insisto, cuando usted está con tos, fiebre, quédese es en su casa, no viaje, use la mascarilla", opinó.

"El Covid está por lo bajo, ciertamente. Yo diría que está en un cuarto lugar de los de entre todos los virus, pero el virus de influenza está dándonos bastante duro", admitió.

Desde el feriado por el Día de la Virgen de la Altagracia, Arias dijo haber visto unos 96 pacientes, "te estoy hablando de que el número es alto", reiteró.

El neumólogo llamó a lavarse las manos, a vacunar a los grupos vulnerables (infantes, adultos mayores y personas con enfermedades inmunodebilitantes), a utilizar mascarilla y taparse la boca con un pañuelo al toser o estornudar.

Gastos de bolsillo

El doctor Arias enfatizó que "el gasto de bolsillo de un proceso viral es muy alto".

Ante la posibilidad de llegar a una neumonía, el paciente podría ser referido a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "donde se disparan los gastos".

Salud Pública dice casos se encuentran dentro de lo esperado El Ministerio de Salud Pública informó que adenovirus, parainfluenza y coronavirus son los grupos virales que se han detectado en nuestro país en las primeras semanas del presente año 2025. La entidad asegura que "la cantidad de casos de gripe se encuentran dentro de lo esperado para la temporada". El boletín epidemiológico correspondiente a la semana número tres indica que, tras la realización de 242 pruebas, se diagnosticaron ocho casos positivos a COVID-19. A través de una nota de prensa, Salud Pública llamó a la población a mantener los cuidados necesarios para prevenir infecciones gripales. "Es necesario mantener el lavado de manos frecuente, usar mascarilla en caso de presentar síntomas de gripe y acudir a lugares concurridos, no auto medicarse y acudir a los centros de salud a recibir atención médica si presenta fiebre, malestar general, dolor de cabeza", precisa el documento. Resalta que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los países de la Región de las Américas hasta la Semana Epidemiológica 01 del 2025, las Enfermedades tipo influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG) han mostrado un aumento marcado en América del Norte, el Caribe, y algunos países de la subregión Andina y el Cono Sur asociado con la circulación del virus sincitial respiratorio y del virus de la influenza.