Digemaps alerta sobre medicamentos para bajar de peso no aprobados por la FDA en el mercado de RD

La Dirección General de Medicamentos Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) informó este jueves que ha detectado en el mercado local copias de los medicamentos para bajar de peso Semaglutida y Tirzepatida, las cuales son fabricadas en Estados Unidos principalmente, bajo una autorización especial de la Administradora de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

A través de una nota de prensa, la Digemaps explicó que la FDA había autorizado la fabricación de estas copias debido a una situación puntual de desabastecimiento que se declaró en Estados Unidos. Ante la escasez de estos productos, la entidad autorizó como medida paliativa la fabricación de estas copias en Compound Pharmacies, establecimientos que sirven para preparar fórmulas magistrales para pacientes con necesidades específicas que no están disponibles en el mercado y en situaciones particulares, sin embargo estos medicamentos no son validados, ni aprobados por la FDA por lo que no garantizan la seguridad y eficacia.

Fue en diciembre de 2024 cuando la FDA declaró como finalizada la crisis de abastecimiento de los medicamentos Semaglutida y Tirzepatida, otorgando un período de 90 días para terminar la comercialización de estas copias, por lo que, en atención a esta medida, la Digemaps exhortó a la población, al personal de salud y pacientes a consumir medicamentos que sí estén aprobados y cuenten con su respectivo registro sanitario vigente.

Medidas

La Digemaps aseguró que está tomando las medidas necesarias para garantizar que los productos que se encuentran en el mercado local cumplan con todas las garantías de calidad, por lo que la institución recomienda a los pacientes que utilizan estos productos consultar con sus médicos, para que puedan recibir información precisa y evitar poner en riesgo la salud.

Asimismo, la Digemaps aconsejó abstenerse de consumir cualquier producto no autorizado, adquirirlos en establecimientos certificados y remitir cualquier información o notificación de sospecha de reacciones adversas, a cualquiera de estos medicamentos anteriormente descritos, para que sean tomadas las medidas necesarias, a los teléfonos (809) 541-3121 ext. 6681-6682, o al correo electrónico farmacovigilancia@digemaps.gob.do

¿Cómo distinguir el original de la copia?

La Digemaps explicó que la versión aprobada por la FDA de los medicamentos Semaglutida y Tirzepatida viene en una pluma precargada con la dosis recomendada ya preestablecida; mientras que la copia viene en viales y su forma de administración es diferente.

De su lado, la FDA, que es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, tanto para personas como para animales, medicamentos humanos y veterinarios, productos biológicos y derivados sanguíneos, resaltó la importancia de la correcta dosificación y alerta sobre los peligros de una mala dosificación de estas copias, que ya no vienen dosificadas.

Te puede interesar Medicamentos para bajar de peso podrían elevar los riesgos bajo anestesia