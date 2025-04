Impacto psicológico de tragedia en discoteca Jet Set requerirá intervención durante mucho tiempo

La tragedia en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, con 221 muertos, va a tener un impacto psicológico entre supervivientes, familiares y miembros de los servicios de socorro, alertan los expertos, que se preparan para afrontar "durante mucho tiempo" el impacto en salud mental de todo lo que se está viviendo estos días.

En una entrevista a EFE, el asesor del Gobierno dominicano en materia de salud mental, el psiquiatra José Miguel Gómez Montero, dijo que en los primeros momentos se está haciendo "una intervención en crisis, trabajando todo lo que es el acompañamiento del dolor, del sufrimiento, de la rabia, de la ira, de todo lo que siente una persona en una tragedia en la que pierde a una pareja, un hijo, un hermano".

Se trata en esta fase, explicó, de permitir que la gente exprese todo lo que siente, "acompañarlos, estar con ellos mostrando solidaridad, empatía, compasión".

Sin embargo, el especialista alertó de que luego vendrá la asistencia de los episodios que "se van a presentar" y afirmó que habrá casos de depresión, estrés postraumático, trastornos disociativos, algunos brotes psicóticos agudos, trastornos de inadaptación y problemas de sueño, entre otros.

Por ello, resaltó, este es el inicio de un programa de asistencia en salud mental que va a durar mucho tiempo, "va a ser largo, de meses, quizás de años".

Ante el duelo colectivo que vive República Dominicana, un país que afronta por primera vez una situación de pérdidas de vidas masiva por circunstancias distintas a los desastres naturales, las autoridades han ordenado coordinar, con psicólogos y psiquiatras, la atención a la salud mental.

Acompañar a familiares y víctimas

En una carpa en el entorno de la discoteca siniestrada estos días había especialistas para, en esta primera fase crítica, acompañar emocionalmente a los familiares de las personas desaparecidas y prestar atención especializada, que incluye intervención en crisis y técnicas terapéuticas para comunicar noticias sensibles, como el fallecimiento de un allegado.

También hay psicólogos y psiquiatras en el Instituto de Patología Forense para acompañar en el duelo a los familiares y ofrecer apoyo directo durante el proceso de identificación y entrega de los cuerpos, mientras que en los hospitales se atiende a los heridos y sus parientes.

En la carpa levantada en la zona de la discoteca, EFE fue testigo estos días del acompañamiento a quienes no sabían qué había sido de sus familiares desde la madrugada del martes, cuando se derrumbó el techo de la discoteca en la que en ese momento actuaba el popular merenguero dominicano Rubby Pérez, fallecido en la tragedia.

En una mesa había papeles en blanco, rotulares, pinturas de distintos colores (...) para llevar a cabo terapia lúdica, como indicó una doctora del Ministerio de Salud Pública: "Estamos haciendo la sensibilización, a ver si se motivan a hacer un dibujo esperanzador para la terapia".

Pero no solo hay que acompañar a supervivientes y familiares de víctimas, también es necesario hacerlo con los brigadistas, los bomberos, los rescatistas porque ellos, "después de que terminen el trabajo, también caen", advirtió el psiquiatra asesor del Ejecutivo en salud mental.

Para tratar a todos los que lo necesiten, manifestó, "tenemos psiquiatras, psicólogos suficientes", pero en el acompañamiento no solo participan expertos sanitarios, también puede venir "del sacerdote, del pastor, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo. El acompañamiento es emocional, es tener la presencia del otro para que pueda hablar, para que exprese su dolor, lo que siente".

En la misma carpa unos sacerdotes acompañaban a los familiares para que "sepan que no están solos, que la Iglesia está presta para servirles en todo, no solo en las cosas materiales, sino también en las espirituales en este momento de angustia, de desesperación", afirmó uno de los curas, quien coincidió en que esta tragedia no será "de un solo día".