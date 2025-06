Hospital reconoce última sonografía identificó parto gemelar, pero solo halló un bebé en la cesárea

Con un diagnóstico de embarazo gemelar de 31.3 semanas por fecha de última menstruación, Ysela Carmona Montaño, la mujer que denuncia haber recibido un solo bebé, fue referida al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras.

De acuerdo con la hoja de ingreso, la mujer presentaba amenaza de parto prematuro.

Un estudio practicado el 3 de junio, el mismo día de la cesárea, en este mismo hospital, firmado por la médico sonografista Contreras, señala que Carmona, de 36 años, cursaba un embarazo gemelar avanzado. Sin embargo, según explicó el director del hospital Rafael de Luna, durante el "transquirúrgico", periodo durante el cual se realiza una cirugía, no se encontró un segundo feto.

Se trató entonces de la tercera sonografía publicada que identificaba un parto gemelar, además de las otras dos realizadas por la doctora Esmerlin de Los Ángeles, en Sabana Grande de Boyá. El primer informe, con fecha del 25 de enero de 2025, proviene del Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas. El segundo informe, con fecha 16 de mayo de 2025, del Centro de Diagnóstico De Los Ángeles, también en Sabana Grande de Boyá y firmado igualmente por la Dra. Esmerlin de Los Ángeles, refiere nuevamente la presencia de dos fetos.

El director señaló que, aunque el diagnóstico con el que Ysela fue referida al centro indicaba un embarazo gemelar, los médicos del Ángel Contreras siempre mantuvieron sus dudas mantenían sus sospechas.

"Un parto gemelar, la altura uterina debe ser mayor a la edad gestacional. O sea, cuando una embarazada tiene un solo producto y tiene 32 semanas, la altura uterina es 32, pero si tiene dos, tiene que ser mayor de ahí y ella siempre mantuvo la altura uterina igual a la edad gestacional. Eso le llamó la atención a los médicos", expresó.

Asimismo, afirmó que el equipo médico que participó en la cesárea fue mayor al acostumbrado en estos procesos, ya que se habían preparado para recibir a dos bebés. Pero, no encontraron, según el doctor.

"En fecha 4-6 del 2025, siendo la 9:20 a.m., se trasladó al paciente a sala de cirugía para desembarazo vía abdominal a la evaluación, abdomen globoso, a expensa de útero gestante. Durante el transquirúrgico, luego de la extracción del producto y extracción de la placenta, se realiza una exploración profunda de cavidad uterina y abdominal, no visualizando segundo feto, ni bolsa abiótica ni placenta", indicó de Luna al leer el informe.

Igualmente enfatizó que tras la cirugía, los galenos procedieron a informarle a Ysela que no encontraron un segundo feto. Según indicó, en ese momento intentaron localizar a los familiares de la mujer, pero no se encontraban en el lugar.

"Inmediatamente se dan cuenta de que es un solo feto y que hay varias sonografías que dicen que son dos, se le explica a la paciente, ahí en quirófano y se le dice cuál es la situación, pero la sala de quirófano como tal tiene cámaras y tiene una sola entrada, todo el que sale o entra por ahí se ve. Se pide que entre un familiar y no había familiar, viene el papá y se le explica todo, se le enseña los videos y dice: Estoy consciente de que es uno", comentó.

Detalles de la sonografía

La ecografía que le fue practicada a Ysela en el Ángel Contreras refiere la presencia de dos fetos: el primero en presentación cefálica con dorso anterior derecho, y el segundo también en presentación cefálica, con dorso posterior izquierdo.

Ambos mostraban movimientos fetales activos y frecuencia cardiaca de 141.

Según el diagnóstico, el peso aproximado del feto I era de 3151 gramos (6 libras y 15 onzas), mientras que el del feto II era de 3018 gramos (6 libras y 14 onzas).

Sobre el líquido amniótico, señala que era el adecuado para la edad gestional, mientras que los cordones umbilicales, fueron descritos con tres estructuras vasculares visibles.

La conclusión indica un embarazo gemelar de 37.2 y 37.1 semanas por fetometría.

Rafael de Luna confirmó que la doctora Milkeya Contreras, quien firmó la sonografía del 3 de junio, se encuentra de licencia desde el 5 de junio con vigencia hasta el 19 del mes en curso.

"Cuando se supo del caso, que realmente no era gemelar, que era un producto único. Le pregunté qué pasó con ese reporte y ella me dijo: eso fue lo que yo vi, esa fue su respuesta. Como ella está de licencia y no se ha presentado no ha dado ninguna respuesta", aseveró Gabriela Contreras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/13/whatsapp-image-2025-06-13-at-44858-pm-bae9dd0d.jpeg Sala de cirugía del hospitalÁngel Contreras. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

De Luna aseguró que si se confirma un error en la sonografía realizada por la doctora Contreras del centro, el hospital actuará conforme a las leyes.

"Se van a tomar las decisiones a medida que ameritan la situación, según lo establece la Ley 41-08, y hay que revisar si hay residencia en eso. Es una decisión del hospital y del servicio, ayer tocamos ese tema", afirmó.

Una madre espera respuestas Ysela estaba preparada para recibir a sus dos pequeñas. Continúa aferrada a la esperanza de que se aclare lo ocurrido. La incertidumbre, y muchas incógnitas habitan en ella desde la mañana del pasado miércoles 3 de junio en que dio a luz, al extremo, de que tres sonografías, con fechas diferentes, doctoras y centro de salud hallan concluido en un embarazo gemelar. "Pienso seguir moviéndome porque eso no se puede quedar así, mi muchacha tiene que aparecer sea muerta o viva tiene que aparecer porque yo sé que eran dos, yo no soy loca tengo todas las sonografías ahí de prueba. Yo tengo seis sonografias en mano con fecha diferente y que me hice con diferentes personas", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/13/whatsapp-image-2025-06-13-at-43944-pm-353449b3.jpeg Ysela Carmona sostiene las sonografías que, según afirma, confirman su embarazo gemelar. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/13/whatsapp-image-2025-06-13-at-43947-pm-11b2c71a.jpeg Sonografías realizadas en diferentes fechas a Ysela Carmona. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)