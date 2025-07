Ministerio de Salud reconoce a 29 instituciones sin fines de lucro por su buen desempeño

El Ministerio de Salud Pública distinguió este miércoles a 29 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) por su destacado desempeño en la ejecución de proyectos durante el año 2024.

Estas entidades, adscritas al Ministerio de Salud, obtuvieron puntuaciones superiores a los 95 puntos en el proceso de evaluación institucional, que garantiza el uso eficiente y transparente de los fondos públicos asignados para fortalecer la salud y el bienestar de la población.

El acto fue encabezado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien valoró el impacto del trabajo que realizan estas organizaciones en sus comunidades.

Atallah subrayó que el respaldo a las entidades que actúan con responsabilidad es parte esencial de la misión del Estado.

"Ustedes no solo hacen el bien, sino que lo hacen muy bien, y eso tiene un valor especial, son un canal efectivo, con presencia, conocimiento del territorio y vínculos reales con sus comunidades. El aporte que se les otorga representa una parte importante del presupuesto del Ministerio, y también una de las formas más nobles de llevar soluciones reales a quienes más lo necesitan", afirmó.

Mientras, la directora de Planificación y Desarrollo, Rosanna Arias, enfatizó que el Estado tiene el deber de garantizar el uso justo, equitativo y transparente de los recursos públicos.

"Este reconocimiento refleja el compromiso de cada una de las ASFL aquí presentes, por ejecutar de manera eficaz los proyectos aprobados. Alcanzar más de 95 puntos en la evaluación demuestra que están haciendo un uso correcto y responsable de los fondos públicos", señaló.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del padre Eduardo Núñez, presidente de la Fundación Solidaria Divino Niño de Jesús, quien expresó que este reconocimiento es una confirmación del trabajo realizado y un impulso para continuar fortaleciendo la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.

"Nos llena de orgullo y compromiso este galardón, lo recibimos como un impulso para seguir sirviendo con amor, especialmente a quienes más lo necesitan. Cada acción que realizamos nace del deseo de aliviar el sufrimiento, salvar vidas y sembrar esperanza", expresó el religioso.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Centro de Fomento de las ASFL, registró un total de 165 organizaciones.

Esta asignación forma parte del compromiso institucional por construir un sistema de salud más justo, equitativo y con enfoque territorial.

Entidades reconocidas



Entre las organizaciones reconocidas figuran: Hogar Crea Inc.; los institutos Dominicano de Trasplantes Renales y de Diálisis y Trasplante de Órganos, Inc.; la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH/SIDA; el Patronato de Lucha Contra la Diabetes de Santiago; el Instituto Dominicano de la Salud (Insalud), Inc.; la Fundación Pedro Martínez, Inc.; la Fundación Dominicana Pro-Ayuda a Pacientes Renales y Trasplante, Inc.; la Fundación Un Paso de Fe para Pacientes con Artritis Reumatoide, Inc.; las Siervas de María de Santiago y las Siervas de María Ministras de los Enfermos de La Vega; la Asociación Casa Abierta; la Fundación Privada Vida; la Fundación Todo por la Salud, Inc.; y la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrales, entre otras.