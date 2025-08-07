Ministro dice la lactancia es la medida más costo-efectiva para la salud de las madres y sus bebés

El Ministerio de Salud recibió la visita de madres embarazadas y lactantes con motivo a la Semana Mundial de la Lactancia. ( FUENTE EXTERNA )

Al culminar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, resaltó la importancia de seguir promoviendo la educación, la conciencia y la solidaridad en torno a esta práctica, que definió como una de las acciones de salud pública más costo-efectivas, eficientes y con mayor impacto en la salud de madres y bebés.

"La lactancia materna es una estrategia fundamental y preventiva, con beneficios inmediatos y duraderos para la madre y el bebé. No se trata solo de un compromiso institucional, sino de una necesidad esencial para el desarrollo humano y social", expresó.

Asimismo, subrayó que el Ministerio de Salud Pública, a través de todos sus equipos, mantiene un enfoque permanente en la búsqueda de soluciones que mejoren la salud del pueblo dominicano.

En ese sentido, garantizó que se continuará ampliando la instalación de salas amigas en instituciones públicas y privadas del país.

"La lactancia fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo, y contribuye al desarrollo fisiológico del bebé y a la salud integral de la madre. Es un verdadero ganar-ganar", agregó.

Atallah hizo estas declaraciones durante la conmemoración del noveno aniversario de la Sala Amiga de la Familia Lactante del Ministerio de Salud, encuentro que reunió a embarazadas, madres lactantes junto a sus bebés, funcionarios e invitados especiales.

Apoyo a la lactancia

La directora de Recursos Humanos de Salud Pública, Luz Quiñonez, valoró el compromiso asumido desde la creación de la sala y resaltó que la lactancia materna es una responsabilidad compartida entre instituciones, familias y sociedad.

"En estos nueve años, la sala ha ofrecido acompañamiento y orientación a 133 madres trabajadoras y ha recolectado más de 49,860 onzas de leche materna. Esto ha permitido que muchas mujeres continúen lactando después de su licencia de maternidad, sin interrumpir la alimentación de sus hijos", explicó.

El doctor Justo Nicasio, especialista en embarazo y lactancia, también intervino en el acto con una reflexión sobre la importancia de brindar confianza y motivación a las madres que se reincorporan al trabajo.

"Muchas dejan de lactar por miedo, desinformación o falta de recursos. Es clave que reciban orientación oportuna, acceso a extractores y espacios adecuados para continuar con este acto vital", sostuvo.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-07-at-52528-pm-e246ca00.jpeg Las doctoras Martha Nina y Clavel Sánchez fueron reconocidas. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad se reconoció a las doctoras Martha Nina, coordinadora nacional del Programa de Lactancia Materna, y Clavel Sánchez, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Lactancia, así como al doctor Víctor Alexys González, director de Recursos Humanos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), y a la madre Dilcia Paredes.

Además, se realizó una entrega de canastillas y suplementos vitamínicos a mujeres embarazadas como muestra de apoyo y compromiso con su bienestar.

La "Semana Mundial de la Lactancia Materna" se desarrolló del 1 al 7 de agosto con una serie de actividades bajo el lema "Construyendo un sistema de apoyo sostenible".

Juramentación subcomisión de Lactancia

Como parte de las acciones de este año, el Ministerio de Salud juramentó la Subcomisión de Lactancia Materna en Servicios de Salud, mediante resolución 0014-2025, conformada por representantes de centros de salud públicos y privados, así como organizaciones aliadas.

El objetivo es consolidar las políticas públicas que promueven, protegen y apoyan la lactancia materna en el país.