El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció la ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a la provincia Pedernales, durante el acto de entrega de 46 nuevas ambulancias a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

El objetivo de esta donación es ampliar y modernizar la flotilla destinada a la atención prehospitalaria en todo el país.

Del total de ambulancias entregadas se incluyeron básicas, avanzadas y 4x4, las cuales pueden llegar a zonas de difícil acceso y en eventos climatológicos adversos.

Ampliación del servicio

El acto estuvo encabezado Paliza, que además de ministro de la Presidencia, preside el Consejo Nacional del 911; el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, y el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, ERD.

El ministro Paliza afirmó: "Al culminar este año, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 habrá renovado más de la mitad del parque vehicular de ambulancias de la República Dominicana, con una inversión que supera los dos mil millones de pesos en equipos, incorporando también nuevas unidades de bomberos y ampliando el servicio a la provincia de Pedernales."

"Salvar una vida merece todo desvelo. Salvar vidas merece toda ilusión, toda pasión y todo trabajo. Agradecemos a cada dominicano y dominicana que forma parte de las unidades de soporte del 911, así como a quienes con su visión, apoyo y comentarios nos ayudan a ser mejores, porque salvar una vida merece todo el tiempo y toda la dedicación de quienes hemos decidido servir a la patria", subrayó Paliza.

Por otra parte, el director del Sistema 911, indicó: "Con esta entrega, damos un paso más en la consolidación de un sistema de emergencias moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía. Un sistema que no descansa, que trabaja las 24 horas del día y que refleja el compromiso de un gobierno que cree en la dignidad y la protección de su pueblo".

Equipos donados

Las ambulancias cuentan con equipos médicos modernos que incluyen:

Un sistema completo de oxígeno medicinal .

. Ventiladores (unidades avanzadas).

Monitor desfibrilador bifásico con marcapasos transcutáneo y multiparámetros de monitoreo.

Pulsioxímetro digital.

Glucómetro portátil.

Equipos de succión eléctrico y manual.

Chalecos de inmovilización tipo Kendrick.

Kits de control de sangrado con torniquetes.

Nebulizadores para adultos y pediátricos.

Mochilas de soporte vital diferenciadas por colores (roja, amarilla, verde y azul).

Asimismo, disponen de camillas principales y plegables, sillas de ruedas portátiles, férulas, collares cervicales y material especializado para la atención de pacientes en estado crítico.

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, expresó: "Hoy, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias alcanza la cifra récord de 603 ambulancias, gracias a la entrega de cuarenta y seis nuevas unidades dispuesta por el presidente Luis Abinader y el ministro José Ignacio Paliza, fortaleciendo así nuestra misión sagrada de salvar vidas".

En la actividad también participaron el subdirector del 911, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, así como autoridades y representantes del Ministerio de la Presidencia y de la DAEH.