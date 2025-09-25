Para la próxima semana está pautado que el Gobierno entregue el Hospital Clínico-Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, una de las obras pendientes de ese complejo.

La información fue ofrecida por el doctor José Joaquín Puello, presidente del complejo ubicado en el Distrito Nacional.

"Solamente nos faltan horas para terminarla. Ya la semana que viene nos entregan el último de los hospitales, que es el Hospital Clínico Quirúrgico. Es un hospital de altísima tecnología, de cuarto nivel", sostuvo el médico.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) ha señalado que el citado hospital, que constituye el Bloque C del complejo, tiene seis niveles, que aportarán 122 nuevas camas de hospitalización al sistema de salud, destinadas a pacientes en diversas condiciones médicas.

Las autoridades señalaron que el edificio también integrará una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 40 cubículos y un área de hemodiálisis equipada con 28 sillones, de los cuales 24 serán generales y cuatro para aislamiento, ampliando así la cobertura a pacientes renales.

"Entre los servicios complementarios figuran laboratorio clínico, imágenes, farmacia, emergencia y servicios generales, garantizando una atención integral a los usuarios", detalló el Mived.

A pesar del anuncio, Puello aclaró: "un hospital no está completado de la noche a la mañana. Los hospitales son como los niños, que van creciendo poco a poco, van adquiriendo sobre todo la capacidad humana que necesita, médicos ultra especializados".

Sostuvo que los demás hospitales dentro de la Ciudad Sanitaria se encuentran funcionando.

El neurocirujano indicó que a partir de ahora se centrarán en un nuevo capítulo para el centro de salud que abarcará "mejorar cada vez más los servicios, la medicina no se detiene, es muy dinámica".

Juegos Centroamericanos

Este miércoles se realizó el lanzamiento de la campaña oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que tendrá como hospital referencial a la Ciudad Sanitaria.

Sobre la labor del centro en el marco de este evento deportivo, el doctor Puello sostuvo: "Vamos a estar escoltados por los hospitales periféricos que tenemos, pero la Ciudad Sanitaria es la que tiene la mayor tecnología y además tenemos la posibilidad de muchas camas, cuidado intensivo".

