Mived destaca con Ciudad Sanitaria ha entregado 12 hospitales y 11 centros de atención primaria

Con la entrega este martes de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) dijo que ha entregado 12 hospitales en los cinco años que tiene en funcionamiento.

La entidad indicó que sumado a esa cifra, también ha puesto a disposición de la población 11 Centros de Diagnóstico y Atención Primaria, "aportando más de 1,000 camas hospitalarias a la red pública de salud".

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. El titular del Mived, Carlos Bonilla, lo acompañó junto a otros funcionarios como Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), y José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Dr.Luis Eduardo Aybar; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros funcionarios.

La obra tuvo un costo de 3,200 millones de pesos

Entregado por etapas

La inauguración del Clínico Quirúrgico completa un proceso de entregas que inició en diciembre de 2021 con el edificio B2 de consultas externas, seguido por el edificio A en agosto de 2024, destinado a servicios administrativos, auditorio y docencia, y el edificio B1 Materno Infantil en diciembre de 2024, especializado en emergencias pediátricas y de adultos, obstetricia, pediatría, UCI neonatal y ginecológica, así como quirófanos y unidad de diálisis

¿Qué tiene el hospital?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/aybar4-74a19641.jpg Este martes se inauguró la última etapa del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Entre sus principales servicios destacan la Unidad de Quemados más completa del Caribe, un área de hemodiálisis totalmente equipada con 24 cubículos generales y 4 aislados, 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas de hospitalización.

También cuenta con áreas de emergencia general, crítica y de quemados, farmacia, laboratorio y servicios de imágenes.

Lo que representa el hospital

"Hoy abrimos las puertas de un hospital que representa un orgullo nacional y que nos coloca como referencia en la región. Un hospital moderno que salvará más vidas, que dará más esperanza y que confirma que cuando trabajamos con compromiso, se pueden lograr cosas extraordinarias", indicó.