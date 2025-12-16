Promese/CAL duplica la distribución de medicamentos ante el incremento de afecciones respiratorias

Vista de uno de los almacenes de Promese/CAL reforzados ante el incremento de virus respiratorios. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) puso en marcha un protocolo de trabajo para duplicar la distribución de antigripales y otros medicamentos esenciales en la Red de Farmacias del Pueblo.

De acuerdo con una nota de prensa enviada por la institución, esta medida responde a la alta incidencia de virus gripales que afecta actualmente al país, derivada de los cambios de temperatura propios de la época del año.

Promese/CAL indicó que los almacenes generales cuentan con inventario suficiente para satisfacer la demanda nacional de antigripales para atención inmediata.

Esta capacidad operativa se ve robustecida por una reserva combinada de vitamina C y amoxicilina que supera los 5.5 millones de unidades, lo que asegura una respuesta logística eficiente y oportuna en todo el territorio.

Durante el mes de noviembre, Promese/CAL llevó a cabo un inventario general exhaustivo con el propósito de optimizar la gestión de suministros y asegurar la transparencia en el abastecimiento.

Una vez concluida la validación física de los insumos, se inició en diciembre un cronograma de despacho escalonado hacia todas las regiones del país, con el fin de normalizar la frecuencia de reposición tras la pausa logística transitoria que requirió dicho proceso administrativo.

Necesidades cubiertas hasta febrero

De manera adicional, y con el objetivo de prevenir situaciones de escasez frente a la alta demanda ciudadana, la entidad ejecutó un proceso de compra estratégica para cubrir las necesidades sanitarias hasta el mes de febrero.

Esta adquisición incluyó 80 tipos de medicamentos esenciales por un monto adjudicado de 73,710,621 pesos, integrando al inventario unas 230,000 unidades adicionales de antigripales, acetaminofén, aceite de hígado de bacalao e ibuprofeno, entre otros productos de alta rotación.