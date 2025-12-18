Salud Pública dice que circulación de virus respiratorios se encuentran dentro del rango esperado

A pesar del reporte de casos de virus respiratorios, las autoridades indican que los valores se encuentran dentro de los parámetros esperados. ( FUENTE EXTERNA )

A través del boletín epidemiológico correspondiente a la semana 49, el Ministerio de Salud Pública informó que la circulación de virus respiratorios se encuentra dentro del rango esperado, fruto del comportamiento estacional típico.

Hasta la semana 48, que concluyó el 29 de noviembre, en el país se mantenía una circulación activa de virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus, influenza A (H1N1) e influenza A (H3N2), siendo el sincitial y la influenza los de mayor incidencia.

El ascenso en el número de casos se ha mantenido de manera sostenida desde la semana 23, con un incremento pronunciado entre las semanas 30 y 38. El mayor número de notificaciones se registra entre las semanas 39 y 42, superando los 25 casos semanales.

En las zonas con mayor densidad poblacional y movilidad intensa se notifica la mayor cantidad de casos sospechosos, mientras que las zonas rurales mantienen cifras mínimas.

Hasta la fecha, en el país se han registrado 142 pacientes con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), 20 de ellos durante la semana 49. Con 54 fallecimientos asociados, la tasa de letalidad es de 3.3 %, superior al 1.2 % registrado en 2024.

OPS pide reforzar vigilancia

Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a reforzar la vigilancia, mantener alta cobertura de vacunación y preparar los servicios de salud ante una posible temporada más temprana o intensa, especialmente para proteger a grupos de alto riesgo: embarazadas, envejecientes, menores de dos años, personal de salud y pacientes con comorbilidades.

Los resultados preliminares de la efectividad de la vacuna en 2025 mostraron una protección de 41.6 % frente a hospitalización por A(H1N1)pdm09; 37.2 % para A(H3N2) y 77.6 % para influenza B.

Además de la vacunación, las medidas preventivas como lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o utilizar alcohol en gel, sobre todo después de saludar, toser o estornudar, continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar casos graves y hospitalizaciones por virus respiratorios propios de la temporada Navidad.

De igual manera, el organismo advirtió sobre la importancia de evitar la automedicación y acudir a los servicios de salud ante signos de alarma, como dificultad respiratoria o fiebre persistente.

Virus respiratorios circulantes Virus sincitial respiratorio

Metapneumovirus

Adenovirus

Influenza A (H1N1)

Influenza A (H3N2)

Sars-CoV-2

Dengue, malaria y cólera

Para la presente semana de estudio, que va del 30 de noviembre al 6 de diciembre, la Dirección de Epidemiología confirmó un caso de dengue, colocando el total acumulado de casos en 313, con una incidencia de 3.09, para una reducción del 76 por ciento de los casos al comprarse con lo reportado el pasado año 2024.

Asimismo, se reportan dos casos nuevos de malaria, con un total acumulado de 860 a la fecha este año. La incidencia de esta enfermedad se coloca en 8.49, lo que refleja reducción de este indicador con respecto al pasado año.

Continúa en cero el registro de casos de cólera este año, mientras que de leptospirosis no hay reportes en los últimos siete días; en lo que va de año han sido reportados 175 casos, con una incidencia acumulada de 1.74.

Muertes maternas e infantiles

En la presente semana epidemiológica SE-49 se confirman dos muertes maternas, correspondiente a dos mujeres dominicanas. El acumulado hasta la fecha es de 161 defunciones maternas confirmadas este año: 94 dominicanas y 67 de nacionalidad haitiana.

Igualmente, se confirman esta semana 36 muertes infantiles. El total acumulado de defunciones infantiles es de 1,739 este año, una cifra a la baja frente a los 2,129 casos confirmados en 2024.