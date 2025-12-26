La vacuna contra la gripe podría reducir gravedad de infecciones bacterianas secundarias

Las infecciones bacterianas secundarias son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante epidemias anuales de gripe. ( FUENTE EXTERNA )

Una investigación internacional con colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid (España) ha demostrado en un modelo preclínico de ratón que la vacunación contra la gripe, además de proteger frente al virus, impulsa la respuesta del sistema inmunitario para reducir la mortalidad ligada a infecciones bacterianas secundarias.

El trabajo, que se ha publicado en Journal of Virology, ha estado liderado por investigadores de la Facultad de Medicina de Icahn de Mount Sinai, en Nueva York (EE. UU.), y ha contado con la participación desde España de un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y de grupos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Las infecciones bacterianas secundarias, como las causadas por el 'Streptococcus pneumoniae', son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante epidemias anuales de gripe en personas de riesgo -como mayores y pacientes inmunodeprimidos-.

Hallazgos

Los resultados de este estudio abren la puerta a nuevo conocimiento para la salud humana, ya que pueden ayudar a comprender cómo las infecciones bacterianas asociadas a la gripe agravan la enfermedad, y cómo la vacunación puede mitigar ese riesgo, ha informado el ISCIII en una nota de prensa.

Los resultados de la investigación en ratones señalan que una sola dosis de la 'vacuna trivalente inactivada' frente al virus de la gripe ha permitido reducir del 50 por ciento al 15 la mortalidad en coinfecciones simultáneas de virus y bacteria.

Y en el caso de las denominadas ´súper infecciones´ -las infecciones bacterianas que aparecen sólo una semana después que la infección viral-, esta reducción de la mortalidad ha pasado del 100 al 50 por ciento en los animales.

Los resultados pueden facilitar la comprensión de por qué la gripe abre la puerta a infecciones bacterianas letales, y sugieren que la vacunación puede cambiar este escenario y mejorar significativamente la supervivencia, incluso con dosis subóptimas de la vacuna.

Aunque se trata de un estudio llevado a cabo en modelo en ratón, los autores han subrayado la importancia de obtener más datos sobre cómo la vacunación antigripal podría reducir complicaciones bacterianas en humanos, reforzando su papel como herramienta preventiva clave.

Te puede interesar La vacunación contra la influenza enfrenta barreras pese a su disponibilidad en el país