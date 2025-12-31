A pesar del protocolo hospitalario, las muertes maternas solo se redujeron 4 % respecto al año 2024

Hasta el 13 de diciembre, el país contabiliza 163 muertes maternas en ese año 2025. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con las cifras del boletín epidemiológico número 50, emitido por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Epidemiología, hasta el 13 de diciembre de 2025, en el país se contabilizan 163 muertes maternas, una reducción de un 4 % con relación a igual período en el año 2024, cuando en ese entonces se registraban 170 fallecimientos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte materna como el fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o en un período de hasta 42 días tras la finalización del embarazo, por cualquier causa ligada al embarazo, su agravamiento o manejo, excluyendo accidentes.

Las provincias donde más casos se reportan son: Santo Domingo con 38 muertes maternas; Santiago con 25, y La Altagracia, donde se reportaron 17 fallecimientos de madres embarazadas, que perecieron al momento del parto o en el puerperio.

Una situación similar se registró en 2024 cuando las provincias con el mayor número de muertes maternas fueron: Santo Domingo con 43; 18 en Santiago; 12 en La Altagracia y 11 en San Pedro de Macorís, lo que evidencia que estas demarcaciones continúan concentrando una parte importante de los casos a nivel nacional.

De toda la geografía nacional, cuatro provincias no reportaron fallecimientos por muertes maternas a lo largo del año: Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Hermanas Mirabal, lo que contrasta con el panorama observado en las provincias de mayor densidad poblacional.

Por nacionalidad

Al analizar las muertes maternas por nacionalidad, el boletín las secciona de la siguiente manera: 94 madres dominicanas y 69 haitianas. En términos porcentuales, una proporción de 58 % de muertes en madres oriundas de la República Dominicana y 42 % de madres del vecino país, Haití.

En el año 2024, de las 170 muertes, 84 fueron madres dominicanas (49 %) y 77 haitianas (45 %). Otras nueve muertes no quedaron definidas por el país de origen de la parturienta.

A pesar de que el 21 de abril de este año se inició la puesta en marcha de nuevos protocolos hospitalarios para la atención a ciudadanos extranjeros, las cifras de muerte materna en los años 2025 y 2024 presentan grandes similitudes, según reflejan los datos oficiales.

Esto evidencia que la mortalidad materna continúa siendo un desafío para el sistema de salud dominicano, rompiendo la teoría de que las parturientas haitianas inflaban la data local, ya que en 2025 hubo 12,404 menos parturientas del vecino país respecto a 2024.

Partos en 2025 Hasta el 30 noviembre de este año 2025, el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riies) registra un total de 68,638 partos, de los cuales, 51,142 fueron de madres dominicanas y 17,306 de madres haitianas, una proporción de 74.5 % versus 25.2 %. Otras 190 mujeres de diferentes nacionalidades también dieron a luz este año en hospitales de la red pública, conformando el 0.3 % del total. En comparación al período enero-noviembre del año 2024, se refleja una baja sustancial en el número de parturientas haitianas, ya que el reporte anterior muestra 83,186 partos en el país: 53,307 de dominicanas y 29,710 de haitianas; 12,404 partos más que en 2025.

Importancia de los chequeos

La OMS establece que en el 75 % de los casos, las muertes maternas se producen por:

Hemorragias graves: principalmente en el postparto

Infecciones: generalmente después del parto

Hipertensión: preeclampsia y eclampsia

Complicaciones en el propio momento del parto

Abortos peligrosos o inseguros.

En entrevistas anteriores, Roberto Nina, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, denunció que la falta de chequeos prenatales, especialmente por parte de las parturientas haitianas, sigue siendo el principal obstáculo para brindarles servicios de salud óptimos, que terminan elevando la tasa de mortalidad materno-infantil.

"Normalmente llegan tarde a la labor de parto, aprovechan el último momento para buscar asistencia médica cuando ya tienen dolor. Solamente llegan a parir a los hospitales o a cualquier centro", afirmó al ser consultado en 2024 cuando aún estaba al frente de la Sociedad.

El especialista explicó que la cantidad mínima de chequeos durante el embarazo deben ser cinco y muchas veces, las extranjeras no tienen ni una sola analítica, sonografía o control médico.

Daniel Rivera, pasado ministro de Salud Pública, dijo que las atenciones de salud para pacientes haitianos en hospitales dominicanos siguen presionando el presupuesto, al llegar hasta 15 mil millones de pesos en gasto.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró trabajar en el remozamiento de importantes hospitales materno-neonatales y pediátricos, entre ellos el Marcelino Vélez Santana, donde se inauguró una Unidad Materno Infantil; el Evangelina Rodríguez (de la Mujer Dominicana), completamente remozado; y la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, donde se entregó un edificio Materno Infantil, con miras a contribuir en la disminución de los indicativos.