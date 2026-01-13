×
Conjuntivitis, una manifestación que puede estar asociada a la circulación de virus respiratorios

Las afecciones más agresivas son las generadas por adenovirus

  • Claudia Fernández - Twitter
Expandir imagen
Conjuntivitis, una manifestación que puede estar asociada a la circulación de virus respiratorios
En un paciente promedio, los síntomas de la conjuntitivis duran cinco días. (FUENTE EXTERNA)

Existe una estrecha correlación entre las infecciones por virus respiratorios y la aparición de casos de conjuntivitis, especialmente en las épocas del año donde se reportan picos en la circulación de estos agentes virales.

Los virus respiratorios, como los adenovirus, rinovirus e influenza, no solo afectan las vías aéreas superiores e inferiores, sino que también pueden comprometer la conjuntiva, la membrana que recubre el ojo y el interior de los párpados, produciendo el picor y enrojecimiento característico de esta inflamación, lo que explica la coexistencia de ambas patologías en una misma temporada.

"El aumento de la conjuntivitis puede deberse a virus, bacterias y alergias. Las conjuntivitis más agresivas son las generadas por adenovirus", dijo la doctora Carolina Mejía, médico oftalmóloga de Cemdoe y el Centro Médico Moderno.

La especialista aclara que la conjuntivitis (viral o bacteriana) se contagia por contacto directo con secreciones oculares, al tocar superficies contaminadas (toallas, maquillaje, pañuelos) y luego los ojos, o por gotitas en el aire al toser o estornudar, mientras que la alérgica, no es contagiosa.

  • El tratamiento incluye antiinflamatorios, en algunos casos con esteroides, pudiendo la persona afectada recibir hasta cinco días de licencia a partir del inicio de síntomas.

"Depende del huésped y la virulencia. En un joven sano, la conjuntivitis puede durar entre tres a cinco días. En bebés y ancianos puede prolongarse hasta por dos semanas", señala Mejía.

Medidas de higiene

La doctora llama a lavarse mucho las manos para evitar nuevas infecciones, no estrujarse los ojos y utilizar papel desechable en lugar de toallas para secarse los ojos, "para evitar que el proceso se reactive".

Virus circulantes

De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 52 emitido por el Ministerio de Salud Pública, hasta el 27 de diciembre 2025, la vigilancia centinela detectó la circulación activa de influenza A, influenza B, metapneumovirus y del virus sincitial respiratorio. En la semana anterior, también se detectó parainfluenza y algunos casos de covid.

