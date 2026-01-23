Influenza A lidera la circulación actual de virus respiratorios en el país, advierten neumólogos

Las consultas con los neumólogos tienen una alta demanda debido a la circulación de virus respiratorios. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Aunque República Dominicana es un país tropical, la temporada invernal suele estar marcada por una alta circulación de virus respiratorios, con un claro predominio de la influenza A, acompañada de la influenza B y el virus sincitial respiratorio, según advirtieron especialistas en neumología.

La doctora Magdelyne Ceballos, neumóloga y médico internista, explicó que la influenza A continúa siendo el virus con mayor presencia en las consultas neumológicas, seguida por la influenza B y el virus sincitial respiratorio, los cuales han provocado un incremento en las visitas a consultas especializadas y a las salas de emergencia.

Ceballos llamó la atención sobre el comportamiento del virus sincitial respiratorio, que anteriormente afectaba principalmente a la población pediátrica, pero que en la actualidad muestra una circulación significativa en adultos, especialmente en personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

"El virus sincitial respiratorio ha mantenido una actividad prácticamente constante durante todo el año y continúa presente en esta temporada", indicó la especialista, quien agregó que cada vez es más frecuente la hospitalización de pacientes adultos cuyas condiciones de base se ven exacerbadas por infecciones virales.

El doctor Plutarco Arias, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, aseguró que los centros de salud se encuentran altamente demandados por pacientes con complicaciones respiratorias, una situación similar a la vivida recientemente en ciudades como Nueva York, donde se han reportado más de dos mil de ingresos hospitalarios semanales asociados a virus respiratorios.

Arias explicó que la influenza es actualmente el virus predominante, mientras que el COVID-19 se mantiene prácticamente ausente. Indicó que alrededor de un 35 % a 40 % de las consultas corresponden a pacientes con infecciones respiratorias virales.

"El número de virus es muy alto", enfatizó.

Cuadros clínicos y complicaciones

Ambos especialistas coincidieron en que los pacientes están llegando, en su mayoría, en etapas tempranas, aunque con síntomas marcados como fiebre alta, tos intensa y dificultad respiratoria.

Arias señaló que la disnea (dificultad para respirar) se presenta con mayor severidad en pacientes asmáticos y en aquellos con enfermedades respiratorias crónicas, lo que favorece la aparición de broncoespasmo y neumonía.

Ceballos detalló que, aunque los síntomas pueden ser similares entre los distintos virus, estos suelen manifestarse como un síndrome febril que incluye fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y cefalea, con variaciones según el patógeno.

En cuanto al COVID-19, la doctora Ceballos precisó que el virus continúa presente, pero con menor frecuencia e incidencia variable, por lo que actualmente no representa el principal motivo de consulta neumológica.

Algunos síntomas predominan según la infección:

Influenza: fiebre alta, tos intensa y congestión nasal.

Virus sincitial: fiebre y congestión nasal, con posibles complicaciones respiratorias.

COVID-19: dolor de garganta, fiebre y mialgias. (Aunque este ya no es frecuente)

Diagnóstico y atención médica

La neumóloga destacó que el aumento en la identificación de estos virus también responde a una mayor disponibilidad de métodos diagnósticos, como los paneles respiratorios, que permiten detectar con mayor precisión el agente causal.

Arias insistió en la importancia de que los pacientes acudan a los centros de salud y eviten la automedicación, más allá del uso de medicamentos para el control sintomático de la fiebre. Advirtió que algunos pacientes llegan con cuadros severos de insuficiencia respiratoria y neumonía, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, cáncer o comorbilidades.

Recomendaciones a la población

Entre las principales recomendaciones, la doctora Ceballos reiteró la importancia de la vacunación anual contra la influenza, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

"Es un virus que puede mutar y las vacunas se adaptan cada año", precisó.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y el uso de mascarillas, especialmente en lugares concurridos o al interactuar con personas mayores.

Arias también sugirió que los pacientes con tos y fiebre leves permanezcan en casa, pero que aquellos con dificultad respiratoria o con condiciones de riesgo acudan de inmediato al médico. Además, recordó que el costo del manejo de una infección viral puede representar un gasto considerable para las familias, por lo que la prevención resulta clave.

"El gasto de bolsillo para el tratamiento viral está rondando los 7,000 u 8,000 pesos", destacó.

Ambos especialistas insistieron en hacer un llamado a la población para que busque atención médica temprana ante cualquier empeoramiento de los síntomas y a no subestimar los cuadros respiratorios durante esta temporada de alta circulación viral.

