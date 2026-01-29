Boletín epidemiológico refleja reducción de enfermedades prioritarias al inicio de 2026

A pesar de la presencia de pacientes en las emergencias, Salud Pública asegura que los reportes epidemiológicos están dentro de los parámetros. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves que los eventos epidemiológicos registrados al inicio del año de 2026 presentan cifras por debajo de las observadas en igual período de 2025.

El boletín epidemiológico de la Semana 2 contabiliza dos casos de dengue, dos de malaria, dos muertes maternas y 27 muertes infantiles. Además, se reporta un fallecimiento a causa de enfermedad meningocócica.

Hasta el 14 de enero, las autoridades sanitarias registraron 1,105 sospechas de malaria, 612 en los últimos siete días. De estos, solo siete han sido confirmadas, dos de ellos en el más reciente boletín.

Respecto al año 2025, la incidencia de los casos de malaria se ha reducido en un 86 %, cuando en ese entonces el conteo marcaba 1,366 sospechas y 49 confirmaciones.

En el caso del dengue, la incidencia acumulada hasta la Semana 2 es de 0.94, con cuatro casos confirmados en las primeras dos semanas del año, frente a nueve casos en 2025, lo que representa una reducción de 44 %.

Actualmente, los casos sospechosos ascienden a 46.

La leptospirosis también presentó una reducción del 47 % en su tasa de incidencia acumulada de casos confirmados, en 2025 se documentaron 13 casos confirmados y en la presente semana no hay confirmación de casos positivos, aunque se reportaron siete sospechas.

Desde inicio de enero, el país observa dos pacientes positivos a esta enfermedad transmitida por la orina de los animales, especialmente las ratas.

En cuanto al cólera no hay reportes de casos positivos en ambas semanas, mientras que, de las enfermedades como la rabia humana, polio, tosferina, rubéola y sarampión tampoco hay reportes de confirmación.

Virus respiratorios

Sobre las enfermedades respiratorias, la Dirección de Epidemiología indica que en la Semana 2 los reportes corresponden a casos de Influenza B Victoria, A(H3N2), A(H1N1) pdm09, adenovirus y metapneumovirus.

En las últimas cuatro semanas se observa la presencia continua del A (H3N2), lo cual corresponde con lo que se reporta en toda la región.

No obstante, el comportamiento de los virus respiratorios está dentro de lo esperado para la temporada, según afirmó el ministro Víctor Atallah, negando la existencia de una epidemia en el país por influenza.

Asimismo, se reportan 15 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave, elevando a 32 el total de pacientes en 2026.





Mortalidad materna e infantil

El reporte de la Dirección de Epidemiología indica que las muertes infantiles disminuyeron un 28.9 % durante la Semana 2, con 27 casos notificados frente a los 38 que se reportaban en la misma semana de 2025, con un acumulado de 63 defunciones. En 2025, el total ascendía a 70 fallecimientos para igual período.

Sobre las muertes maternas, las autoridades confirman dos nuevas defunciones que corresponden a una madre de nacionalidad dominicana y otra de nacionalidad haitiana, con un acumulado de tres fallecimientos este año.

El pasado año, el total a la fecha era nueve madres.