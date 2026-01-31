Director del SNS realiza visita de supervisión al Hospital Regional Docente Antonio Musa
Con el objetivo de constatar los avances de los trabajos que se desarrollan en las distintas áreas del centro
Este sábado, el director nacional del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó una visita de supervisión al Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, con el objetivo de constatar los avances de los trabajos que se desarrollan en las distintas áreas del centro hospitalario.
- Durante el recorrido, el doctor Landrón estuvo acompañado por la gobernadora provincial Yovanis Baltazar, el diputado Luis Gómez, el director regional de Salud, Ricardo Romero, y el director del Hospital Antonio Musa, doctor Alberto Betances, quienes valoraron de manera conjunta el progreso de las intervenciones que se ejecutan en la infraestructura hospitalaria.
Asimismo, el titular del SNS recibió explicaciones técnicas por parte de ingenieros del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y de la constructora Malespín, quienes ofrecieron detalles sobre el avance y alcance de los trabajos que se realizan en las diferentes áreas del hospital.
Reacciones de las autoridades sanitarias
Durante la visita, el director del Hospital Regional Docente Antonio Musa, doctor Alberto Augusto Betances, expresó su agradecimiento al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, por el respaldo brindado al centro hospitalario, destacando su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud pública.
Betances valoró de manera positiva la supervisión realizada, señalando que este acompañamiento garantiza que los trabajos en ejecución se desarrollen conforme a los estándares establecidos, en beneficio de los pacientes y del personal médico del hospital.