La directora del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral informó que actualmente no registra un aumento inusual de casos de infecciones respiratorias en la población infantil, y que se mantienen los niveles habituales de circulación de virus estacionales.

La doctora Mabel Jones explicó que continúan diagnosticando y tratando los virus que tradicionalmente afectan a los niños, como el virus sincitial respiratorio y las influenzas A y B, además de un ligero incremento en las crisis asmáticas, situación que atribuyó a los cambios climáticos.

"En este momento, no tenemos una exacerbación de los virus respiratorios; sí mantenemos los virus que generalmente afectan a los niños que visitan el hospital. Entre ellos tenemos el virus sincitial respiratorio y la influenza A y B. Ahora tenemos un poquito exacerbado lo que son las crisis asmáticas", señaló Jones.

La especialista llamó a la tranquilidad de la población, asegurando que no existe un desbordamiento de casos, aunque enfatizó que la prevención sigue siendo la principal herramienta, especialmente ante las lluvias asociadas al sistema frontal que incide sobre el territorio nacional.

"Queremos llevar tranquilidad a la población informando que no hay un aumento desmedido de casos, pero la prevención es fundamental ante las lluvias que se avecinan", puntualizó.

Recomendaciones

En ese sentido, la doctora exhortó a los padres y tutores a extremar los cuidados de los niños, evitar que se expongan a los aguaceros y acudir de inmediato al centro de salud si presentan síntomas respiratorios.

Entre las acciones sencillas pero efectivas mencionó:

Abrigar adecuadamente a los menores

No permitir que los niños se bañen bajo la lluvia (una práctica común en el país)

Vigilar cualquier signo de alerta para llevarlos oportunamente a consulta o a la emergencia

"El objetivo es identificar a tiempo el virus respiratorio que pueda estar afectando al niño y ofrecer el tratamiento adecuado para evitar complicaciones", concluyó la directora del centro pediátrico.

