África, Asia y América Latina concentran el 94 % de las muertes por cáncer infantil

Cáncer infantil golpea con más fuerza a África, Asia y el Caribe. ( FUENTE EXTERNA. )

África, Asia, Sudamérica y el Caribe sumaron el 94 % de las muertes oncológicas de menores de 15 años en 2022, advirtió este viernes el Observatorio Global del Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con sede en Lyon (Francia).

En un comunicado con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra el domingo 15 de febrero, el Observatorio señaló que en 2022, último año del que hay cifras, fueron diagnosticados 200.000 casos de cáncer infantil y cerca de 75.000 menores murieron por esta enfermedad.

En África, Asia, Sudamérica y el Caribe los niños tienen casi el doble de probabilidades de morir por cáncer que aquellos en Europa y América del Norte, regiones, en la que, sin embargo, las tasas de cáncer infantil son más altas.

La supervivencia al cáncer cuenta una historia impactante de desigualdad global, explicó Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente igualmente de la OMS.

Acciones oficiales para mejorar la supervivencia al cáncer infantil

Mientras que en los países de ingresos altos más del 80 % de los niños con cáncer sobreviven al menos cinco años después del diagnóstico, en determinados países de ingresos bajos y medios la proporción de supervivencia a cinco años es de apenas el 37 %.

La IARC aprovechó para lanzar este viernes una plataforma de visualización sobre supervivencia dedicada al cáncer infantil: SURVCAN.

Basándose en datos de 47 registros de cáncer en 23 países, SURVCAN proporciona los datos poblacionales de alta calidad más completos de África, Asia, América Latina y el Caribe y evalúa la supervivencia al cáncer de casi 17.000 niños a los uno, tres y cinco años tras el diagnóstico en esas cuatro regiones.

La supervivencia aumenta de forma constante con el ingreso nacional y el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Leucemia y linfomas

, los tumores del sistema nervioso central y los representan más del 60 % de los casos de cáncer infantil, pero los resultados varían enormemente. Para la leucemia infantil, que supone casi un tercio de todos los cánceres pediátricos, la supervivencia a tres años oscila entre menos del 40 % en África subsahariana y casi el 90 % en el Caribe y América Central, con resultados particularmente deficientes para la leucemia mieloide aguda (LMA) en países de ingresos bajos, refirió el organismo de la OMS.