Aumentan los casos de conjuntivitis viral en las consultas oftalmológicas

Cuando la conjuntiva se inflama, el ojo se pone rojo. ( FUENTE EXTERNA )

La conjuntivitis continúa siendo una de las afecciones oculares más frecuentes en la República Dominicana, con un aumento reciente de casos asociados a infecciones virales, según explicó la especialista en córnea, cirugía de catarata y refractiva del Instituto Espaillat Cabral, Cristal Manzanillo.

"La conjuntivitis es una condición que realmente siempre está presente en la consulta, no es más que la inflamación de una membrana que cubre la parte anterior blanca del ojo, que es la conjuntiva", indicó.

La especialista precisó que actualmente se observa un incremento, especialmente de origen viral.

"Ahora mismo sí, estamos viendo un aumento, sobre todo de esas conjuntivitis que son tipos virales que muchas veces puede presentarse en brotes", explicó.

Alta contagiosidad y tipos de conjuntivitis

Manzanillo destacó que no todas las conjuntivitis son iguales y subrayó la importancia de diferenciarlas. En el caso de la viral, advirtió que es altamente contagiosa.

"Esta realmente es bastante contagiosa, sobre todo cuando hay un contacto directo con las secreciones", señaló.

Explicó que este tipo suele provocar enrojecimiento, lagrimeo y sensación de arenilla, iniciando en un ojo y extendiéndose al otro. En cambio, la bacteriana se caracteriza por secreción verdosa y ojos pegados al despertar, mientras que la alérgica provoca picazón y ardor.

"Las alérgicas que son muy frecuentes, esta no es infecciosa y aquí la característica principal es que el paciente refiere picazón, ardor", indicó.

Síntomas y señales de alerta

Entre los síntomas más comunes, la especialista mencionó enrojecimiento ocular, lagrimeo, secreciones y sensación de cuerpo extraño.

Sin embargo, alertó sobre signos que requieren atención inmediata. "Si hay un dolor intenso o una disminución de la visión o mucha sensibilidad a la luz, ya esto no tendría que ser una conjuntivitis simple, por lo tanto, aquí ya debería el paciente acudir a consulta", advirtió.

Relación con virus respiratorios y factores ambientales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/dra-manzanillo-839935b8.jpeg Cristal Manzanillo, especialista en córnea, cirugía de catarata y refractiva. (FUENTE EXTERNA)

Manzanillo explicó que existe una relación directa entre las infecciones respiratorias y la conjuntivitis viral.

"Muchos de ellos no solamente afectan la vía respiratoria, sino que también afectan la superficie del ojo", dijo, al tiempo que agregó que "la conjuntiva y la mucosa respiratoria están conectadas y son muy parecidas".

Asimismo, factores como el polvo, la humedad y los cambios de clima pueden aumentar los casos, especialmente los de origen alérgico.

"Los cambios de clima, la humedad, la lluvia, también pueden favorecer a la circulación de estos alérgenos que pueden afectar al ojo", resaltó.

Formas de contagio y grupos más vulnerables

La especialista explicó que la principal vía de transmisión es el contacto con secreciones contaminadas.

"Manos, lágrimas, sobre todo al toparse el ojo, no lavarse de inmediatamente y tocar alguna otra superficie, pues ahí hay un mayor riesgo de un contagio", detalló.

También advirtió sobre el uso compartido de objetos personales. "Objetos contaminados como toallas o las fundas de almohadas, el maquillaje también sobre todo en las mujeres cuando se prestan los maquillajes, pueden ser muy contagiosos", dijo.

Aunque puede afectar a cualquier persona, los niños son más propensos. "Ellos tienen un contacto directo, tocándose las manos, llevándoselas a la boca, a los ojos", abundó.

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Automedicación: uno de los principales errores

La oftalmóloga insistió en que uno de los errores más comunes es automedicarse, especialmente con gotas que contienen esteroides.

"Las personas no deben automedicarse, sobre todo con gotas que tengan esteroides... porque pueden enmascarar el cuadro", advirtió.

También cuestionó el uso innecesario de antibióticos. "¿Por qué estamos añadiendo un antibiótico cuando no es necesario?", expresó.

Aunque la mayoría de los casos son leves, alertó sobre posibles complicaciones si no se manejan adecuadamente.

"Lo que puede suceder es que esto va a prolongarse, se puede complicar o incluso puede ser algo mucho más serio y no era simplemente una conjuntivitis", afirmó.

Recomendaciones

Como medida preventiva, Manzanillo recomendó reforzar la higiene y acudir al especialista ante cualquier síntoma.

"Como cirujana de córnea, mi recomendación es hacer un lavado frecuente de las manos, la higiene es muy importante, no tocarse los ojos, no compartir objetos personales", indicó.

Además, recordó que no todo enrojecimiento ocular corresponde a esta afección.

"Recordar que no todo ojo rojo es conjuntivitis simple... lo mejor siempre es consultar para evitar complicaciones", concluyó.

Suspenden juicio por conjuntivitis En el día de ayer, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia del caso de presunta corrupción administrativa que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez, debido a que un acusado está afectado de conjuntivitis. La suspensión del juicio se hizo para evitar contagios entre las demás partes del proceso judicial, debido al virus que presenta el imputado Javier Forteza. La decisión fue adoptada por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Jisell Soto, quienes fijaron la continuación del juicio para el próximo lunes 23 de marzo.