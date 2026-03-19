Influenza A se mantiene como el virus respiratorio predominante en el país

Entre todos los virus respiratorios, la influenza A es la de mayor presencia. ( FUENTE EXTERNA )

Durante las últimas cuatro semanas, los virus respiratorios han mantenido un patrón estable. El agente de mayor circulación entre el 1 al 7 de marzo fue la influenza tipo A (H3N2), seguido en frecuencia por el adenovirus.

Así lo refleja el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 9, que además reporta tres casos de dengue, tres de malaria, un caso de tosferina, una muerte materna y 24 muertes infantiles.

Al comparar este comportamiento con el mismo período del año anterior, se observa una tendencia similar, caracterizada también por un predominio de influenza tipo A (H3N2) en 2025. Sin embargo, en el año previo se registró además una mayor actividad del virus sincitial respiratorio (VSR), el cual en esta ocasión ha mostrado una circulación menor.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Epidemiología, este comportamiento responde a una combinación de estacionalidad, inmunidad poblacional, cambios en la circulación viral y cambios ambientales.

Asimismo, se notificaron 28 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Dengue

Tras el reporte de 15 pacientes sospechosos, tres resultaron positivos a dengue, enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, caracterizada por fiebre alta, dolores intensos (articulaciones, músculos, cabeza, retroocular) y erupciones.

El patrón observado sugiere una circulación persistente del virus, con variaciones propias de la dinámica estacional, lo que refuerza la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas de manera continua.

Malaria

La malaria es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, infectado por parásitos del género Plasmodium. Sus signos más comunes incluyen fiebre, escalofríos y sudoración.

En este año 2026, el municipio de San Juan de la Maguana muestra la mayor magnitud de casos, manteniendo su posición como el territorio de mayor carga, mientras que Guayabal presenta valores menores pero igualmente relevantes.

A la fecha, en el país se han reportado 10,340 sospechas en este 2026, con 784 en los últimos siete días. Positivos a la enfermedad han resultado 33 pacientes, tres de ellos en la última semana evaluada.

Leptospirosis

En cuanto a la leptospirosis, zoonosis causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por contacto con agua o suelo contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores, las autoridades sanitarias contabilizaron cinco pacientes sospechosos y uno positivo.

Desde inicios de 2026, el país acumula 27 confirmaciones y una muerte por esta enfermedad. Para igual período en 2025, las cifras ascendían a 36 infecciones y cuatro muertes asociadas.

Muertes maternas e infantiles

El boletín indica que entre el 1 y 7 de marzo una parturienta de origen haitiano falleció como consecuencia de su período de embarazo, elevando a 12 la cifra total en 2026.

De estas, ocho son madres del vecino país (66.67 %) y cuatro dominicanas.

Sobre las muertes infantiles, las autoridades reportaron 24 decesos, alcanzando las 289 muertes desde el 1 de enero.

En comparación al año pasado, tanto las muertes maternas como las infantiles se mantienen a la baja: En 2025 se registraban 36 muertes maternas y 334 muertes infantiles.

Leer más Aumentan los casos de conjuntivitis viral en las consultas oftalmológicas