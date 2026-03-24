Sociedad de Neumología: "Presencia de virus no ha parado, tenemos altas y bajas, según el ambiente"

En espacios cerrados, como oficinas y salones de clase, es común que haya contagio por influenza. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado jueves, el Ministerio de Salud Pública confirmó a través del boletín epidemiológico de la semana 9, que la influenza A se mantiene como el virus respiratorio de mayor incidencia.

Al respecto, Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, advierte que, aunque los casos han disminuido en comparación con meses anteriores, ahora preocupa el aumento de secuelas en pacientes que padecieron estas infecciones, con cuadros de tos persistente, dificultad respiratoria y bronquitis, que incluso simulan asma.

—¿Cómo está actualmente la situación de los virus respiratorios en el país?

El porcentaje de los pacientes con enfermedades virales ha bajado un poco. Se ha mantenido (la presencia de virus), pero no como estaba a nivel de diciembre y enero.

Aunque en esta época, por los mismos cambios bruscos de temperatura que tenemos, donde un día llueve, al otro día está caluroso, se siguen presentando casos de influenza, en especial, la influenza A, incluso coincidiendo influenza A, influenza B, combinada hasta con adenovirus.

No hemos visto, por lo menos nosotros, Covid en estos en últimos días. El metapneumovirus sí ha vuelto a resurgir un poquito.

La presencia de virus no ha parado, tenemos altas y bajas, según el ambiente. Generalmente, entre el 25 al 30 % de la consulta de un neumólogo, se trata de asma.

—¿Y los síntomas?

Lo que estamos viviendo en realidad ahora es la consecuencia de lo que dejó en esos pacientes esa bronquitis alérgica, crisis de bronco espasmo, crisis asmática, mucha rinitis, que el paciente ha persistido con esa tos que puede mantenerse hasta dos o tres meses, como consecuencia de esos virus que siguen, aunque con menos malestar, o sea, vienen con fiebre combinada con vómitos y diarrea a veces, mucho dolor en la garganta, malestar general, pero no tan agresiva como teníamos en meses pasados.

Pacientes comportándose con sibilancias como si fueran pacientes asmáticos y fibrosis, evidenciando daño a nivel de los pulmones.

—¿Hay otros factores que estén agravando los casos?

En los fumadores y los que sufren de bronquitis han llegado exacerbados por los cambios de temperatura, con crisis, neumonías, porque sus defensas están muy comprometidas.

Cirugías de otro tipo se han tenido que suspender porque los pacientes llegan agripados.

Virus en los niños

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/maribel-jorge-neumologa-1-1c4943d1.png La doctora Maribel Jorge. (FUENTE EXTERNA)

—¿Qué está ocurriendo específicamente en la población pediátrica?

Hay muchos niños ahora mismo con muchos procesos gripales propio de los mismos virus. Los niños cuando vuelven y entran a la escuela mantienen el contagio y, ellos mismos también a veces infectan a los adultos.

Y en ellos también se encuentra mucho el virus sincitial respiratorio, que es prácticamente endémico en esa población. Aunque hay que decir que ahora en los adultos ha bajado bastante el hallazgo de ese virus, pero en los niños sí se ha mantenido.

—¿Y los medicamentos?, ¿hay escasez?

No, la queja es porque son costosos y a veces los pacientes tienen que abandonar su tratamiento. Es una lucha que tenemos ahora mismo la Sociedad Dominicana de Neumología.

Los medicamentos sí aparecen, pero a un alto costo. Por ejemplo, los antivirales que se usan para la influenza, hay farmacias que no los detallan y una caja cuesta entre 3,500 hasta 5,000 pesos. Cuando tú vienes a ver, una receta está saliendo entre sus 8 a 10 mil pesos. Entonces, para un paciente pobre, eso es insostenible.

—¿Qué plantean ante esta situación?

Hacerle un llamado a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para que incluya, por lo menos una vez al año un panel respiratorio. En un paciente delicado, con neumonía realmente complicada y tú tienes que hacerle una broncoscopia, cuesta 16,000 pesos y eso no lo cubre el seguro.

Decirle a Salud Pública que trate de poner más medicamentos para los pacientes a través de las boticas (Farmacias del Pueblo).