Salud Pública clausura clínica estética en Santiago tras muerte de joven durante cirugía

Cierran la clínica de estética Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago, tras el fallecimiento de una joven de 32 años. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública dispuso la noche de este jueves el cierre de la clínica de estética Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago, tras el fallecimiento de una joven de 32 años mientras presuntamente se le practicaba una liposucción.

La doctora Angi Franco, hablando en representación del ministerio, explicó que la clausura del establecimiento se ejecutó por violaciones a la Ley General de Salud.

Durante el operativo, varias pacientes que se encontraban en el lugar fueron retiradas y trasladadas a otros centros de salud.

Previo a la intervención, falleció Geraldín Hernández, quien, según informaron sus familiares, había ingresado al centro en horas de la mañana de hoy para someterse a un procedimiento estético.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe preliminar que esclarezca las circunstancias en que se produjo la muerte de la joven.

Ningún representante de la clínica ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido ni sobre la medida adoptada por las autoridades sanitarias.

Mientras, los familiares de la víctima, al presentarse en el lugar, manifestaron que esperan una explicación sobre las causas del fallecimiento, así como el establecimiento de responsabilidades contra los implicados.

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