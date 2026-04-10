Juramentan nuevas autoridades del Hospital Regional Antonio Musa en San Pedro de Macorís

Vista de la juramentación de las nuevas autoridades del centro de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó a las nuevas autoridades del Hospital Regional Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, en un acto orientado a fortalecer la gestión y los servicios de salud en la región.

Como nuevo director del centro fue designado el doctor Hugo René Sención Cherry, quien asume el cargo en sustitución del doctor Alberto Augusto Betances. En tanto, la doctora Darling Santana Echavarría fue juramentada como subdirectora del referido hospital.

Durante el acto, el titular del SNS exhortó a las nuevas autoridades a desempeñar sus funciones con compromiso, ética y vocación de servicio, en favor de los usuarios que acuden al principal centro hospitalario de la región Este.

Perfil profesional

El doctor Sención Cherry es médico egresado de la Universidad Central del Este (UCE), especialista en medicina familiar y comunitaria, sonografista y con formación en salud pública. Además, cuenta con experiencia docente y participación en jornadas y seminarios médicos a nivel nacional e internacional.

De su lado, la doctora Santana Echavarría también es egresada de la UCE, con maestría en salud pública mención epidemiología, así como diplomados en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional y planificación estratégica en centros de salud. Posee experiencia en atención médica general, emergencias y gestión de servicios de salud.

En la juramentación también estuvo presente el director regional de salud, doctor Aricarlos Romero, quien valoró la designación de las nuevas autoridades y destacó su capacidad profesional para asumir estos retos.