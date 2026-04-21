Candidato a rectoría de la UASD propone uso de la IA para fortalecimiento de la formación médica

Un equipo de médicos de la Ciudad Sanitaria, académicos y autoridades universitarias se reunieron con Jorge Asjana David, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( FUENTE EXTERNA )

El doctor Jorge Asjana David, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, presentó parte de su visión de gestión centrada en la innovación tecnológica y el fortalecimiento del sistema de formación médica.

En el marco de su agenda de trabajo, sostuvo un encuentro con el reconocido neurocirujano José Joaquín Puello Herrera, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde abordaron temas estratégicos para mejorar la calidad de la educación en salud en el país.

Uno de los principales planteamientos de Asjana David es la modernización del programa de residencias médicas de la UASD, con el objetivo de adecuarlo a los estándares internacionales y responder a las demandas actuales del sector sanitario. En ese contexto, propuso la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta clave para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El aspirante a rector destacó que la integración de nuevas tecnologías sería un eje central de su eventual gestión, orientado a formar profesionales más competitivos, actualizados y preparados para los desafíos globales.

Investigación y formación práctica

Durante el encuentro, en el que también participó el doctor Ramón Feliz, director del Área Quirúrgica del centro, se resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y el sistema de salud, promoviendo alianzas estratégicas que impulsen la investigación y la formación práctica.

"Este magnífico intercambio reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando con visión de futuro por el fortalecimiento del sistema de salud y el bienestar de la población dominicana", expresó el candidato.

Asjana David estuvo acompañado por su equipo de candidatos a vicerrectores: Antonio Ciriaco (Administrativo), Rosel Fernández (Docente), Gerardo Roa (Extensión) y Juana Encarnación (Investigación y Postgrado), junto a otras autoridades universitarias.

Como parte de la agenda desarrollada, el equipo sostuvo reuniones con docentes de la UASD que laboran en la Ciudad Sanitaria, reafirmando su compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada y la vinculación con el sector salud.

Posteriormente, la comitiva recorrió las instalaciones del centro hospitalario, generando un intercambio de ideas sobre los aportes de la UASD al desarrollo de la medicina en la República Dominicana.