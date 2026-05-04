Qué es el hantavirus: el peligroso virus encontrado en un crucero

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con excreciones de roedores infectados con el virus. ( FUENTE EXTERNA )

El nombre de un nuevo virus ha entrado en las noticias. Esta vez se trata del hantavirus, que se ha propagado en un crucero construido para expediciones en regiones polares, que había partido de Ushuaia, Argentina (la ciudad más austral del planeta).

En la travesía tres personas han fallecido a causa de esta enfermedad y otra en estado grave ha sido transferida a Sudáfrica, donde está siendo atendida. La embarcación se encuentra anclada en Cabo Verde, que era su destino final, mientras se están realizando los análisis de laboratorio necesarios para descartar nuevos casos.

¿Qué es un hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral.

La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" (Europa y Asia) y los del "Nuevo Mundo" (América).

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados (orina, heces o saliva) o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro.

Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso.

Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/brote-de-hantavirus-en-crucero-provoca-alerta-en-cabo-verde-22d857fa.jpg El crucero donde se detectó el brote de la enfermedad en las aguas de Cabo Verde (EFE)

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses.

La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

"Las ratas como mascotas pueden portar y transmitir el virus Seoul (del hantavirus) sin mostrar signos visibles, lo que dificulta su detección. En caso de brote o sospecha de infección en un hogar, se recomienda que los animales sean evaluados por un veterinario", señala.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos sospechosos pueden confirmarse mediante pruebas de laboratorio como "la presencia de anticuerpos IgM específicos para hantavirus".

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

La mayoría de los casos de infección pasan desapercibidos, según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, pero pueden llegar a ser mortales.

Los primeros síntomas clínicos generalmente se presentan como la gripe: fiebre y dolor de cabeza y muscular.

También puede aparecer tos y dificultad para respirar.

Los tipos de hantavirus prevalentes en Europa y Asia pueden causar disfunción renal.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.