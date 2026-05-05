De los niños a los abuelos: el círculo de contagio de virus que la vacunación puede romper

Las vacunas son altamente efectivas en la protección a niños y adultos mayores ante la circulación de virus respiratorios. ( FUENTE EXTERNA )

La transmisión de enfermedades respiratorias dentro del entorno familiar, especialmente entre niños y adultos mayores, se ha convertido en un foco de preocupación para especialistas en salud, quienes advierten que la vacunación debe entenderse como una estrategia de protección colectiva y no solo individual.

Durante un taller sobre el poder de la vacunación organizado por Pfizer en Sao Paulo, Brasil, la infectóloga Rosanna Ritchmann explicó que los niños juegan un papel clave en la propagación de infecciones como el neumococo.

En tono jocoso, la doctora definió a los menores como "terroristas biológicos", al señalar que son portadores frecuentes de bacterias y virus.

"Del 3 al 50 % de los niños en edad escolar contagian del 5 al 10 % de los adultos mayores, especialmente a los abuelos. Al vacunar a los niños, se crea una protección directa sobre ellos e indirecta para los adultos", indicó.

Este fenómeno cobra mayor relevancia en América Latina, donde una proporción significativa de adultos mayores participa activamente en el cuidado de sus nietos.

El geriatra Robinson Cuadros señaló que entre el 30 y el 50 % de los abuelos en la región son cuidadores, lo que incrementa el contacto cercano y, con ello, el riesgo de transmisión de enfermedades.

"¿Quién le pasa el virus a quien? Se forma un circulo de infección entre los nietos y los abuelos", explicó.

Ojo con el virus sincitial

Los especialistas advirtieron que virus como el sincitial respiratorio, tradicionalmente asociados a la infancia, también representan una amenaza importante para los adultos mayores.

"El virus sincitial respiratorio ha sido subestimado en adultos", afirmó Cuadros, al destacar su vínculo con complicaciones respiratorias graves como la neumonía. Indicó que el 91.7 % de los casos de neumonía están asociados a este virus.

El doctor colombiano explicó que el riesgo aumenta considerablemente con la edad y la presencia de comorbilidades, lo que puede derivar en complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte.

En Estados Unidos, entre el 2 % y el 7 % de los adultos mayores sanos desarrollan neumonía, cifra que puede elevarse entre el 5 % y el 50 % en quienes viven en residencias para ancianos.

Además, se registran entre 60,000 y 160,000 hospitalizaciones anuales en personas mayores de 65 años, con alrededor de mil muertes asociadas.





Cuadros advirtió que el riesgo no desaparece tras una infección inicial. "Si te dio, ¿quedaste inmunizado? No, y cada reinfección puede ser más riesgosa en personas mayores. El virus sincitial respiratorio (VSR) es una amenaza para las personas mayores", sostuvo.

Vacunación a lo largo de toda la vida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-63858-pm-35879857.jpeg La doctora Rosanna Ritchmann. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

En este contexto, insistieron en que la vacunación debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya a todos los miembros del hogar, en todas las etapas de la vida.

Además de proteger a quienes reciben la vacuna, la inmunización reduce la circulación de patógenos y disminuye el riesgo de contagio en poblaciones vulnerables.

Los expertos coincidieron en que fortalecer los esquemas de vacunación en niños y adultos mayores no solo previene enfermedades, sino que también rompe cadenas de transmisión dentro de las familias.

"Los adultos representan la mayor brecha en los programas de inmunización. Vacunas contra el herpes zóster o el virus sincitial no suelen estar incluidas dentro de los esquemas públicos, esto los hace altamente vulnerables a enfermedades respiratorias, lo que refleja que sus necesidades no están cubiertas", detalló Marcela Santos, directora de proyectos de la ONG America´s Health Foundation.

"Hacer vacunas de neumococo para las personas mayores de 60 años tiene que ser prioridad", indicó la doctora Ritchmann.