Experta en políticas públicas pide cambiar idea de que vacunación es un gasto y verla como inversión

Niños y adultos deben tener su esquema de vacunas al día. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las vacunas han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cifra que especialistas consideran clave para dimensionar su impacto en la salud pública global.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios comprobados, persisten importantes barreras que limitan su alcance, especialmente en países de ingresos medios y bajos.

Durante un taller internacional sobre el poder de la vacunación, expertos señalaron que uno de los principales desafíos es la percepción errónea sobre su valor.

"Es cambiar esa idea de que la vacunación es un costo y es un gasto. Esto es una inversión", afirmó Juliana Villareal, directora global de asuntos públicos de Pfizer.

De acuerdo con los datos presentados durante su ponencia "Comprender el impacto en política pública de la inmunización para cada generación a nivel mundial", dictada en ocasión de la Semana Mundial de la Vacunación, por cada dólar invertido en programas de vacunación se puede obtener un retorno de hasta 19 veces, al considerar la reducción en hospitalizaciones, muertes y pérdidas de productividad.

"Esto no solo está ayudando a un paciente en su vida, ayudando a un sistema de salud, sino ayudando a la economía de ese país", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/juliana-villareal-51104009.jpeg Juliana Villareal durante su ponencia sobre vacunas en Sao Paulo. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

No obstante, la adopción de las vacunas enfrenta obstáculos importantes. Entre ellos, la desinformación, que impacta directamente en la confianza de la población.

"La desconfianza es una de las mayores barreras", advirtió Villareal, al señalar que la mala comunicación y la circulación de información falsa han influido en la percepción pública.

A esto se suman factores estructurales, como sistemas de salud con limitaciones de acceso y barreras económicas que dificultan que las vacunas lleguen a toda la población.

Modelo de las 5A

Frente a este panorama, la experta en políticas públicas destacó la necesidad de implementar estrategias integrales basadas en el modelo de las "5 A" de la vacunación (por sus siglas en inglés).

Acceso

Accesibilidad económica

Concientización

Aceptación

Activación

Este enfoque incluye garantizar el acceso a las vacunas, su accesibilidad económica, la concientización de la población, la aceptación de los biológicos y, finalmente, la activación, es decir, que las personas efectivamente acudan a vacunarse.

Durante la realización del taller, varios expertos coincidieron en que superar estas barreras es clave para mejorar las coberturas y enfrentar enfermedades prevenibles, en un contexto donde la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger la salud y fortalecer los sistemas sanitarios.

La inmunización no solo reduce enfermedades y muertes, sino que también genera beneficios económicos significativos.

"Tenemos que garantizar que la vacunación no solo sea un privilegio de algunos, sino un derecho de todos", insistió Villareal.

Virus respiratorios inciden en ausentismo laboral

Las ausencias laborales asociadas a infecciones respiratorias continúan siendo una de las principales causas de pérdida económica en los países.

"La mayor causa de ausencias laborales son enfermedades respiratorias en el mundo", afirmó Villareal.

Estas afecciones incluyen virus como la influenza, el covid-19 y el virus sincitial respiratorio, que tienden a aumentar en temporadas específicas y afectan tanto a poblaciones vulnerables como a personas en edad productiva.

El impacto económico es significativo. De acuerdo con los datos presentados, las pérdidas por productividad asociadas a enfermedades prevenibles alcanzan cifras millonarias a nivel global, especialmente en adultos entre 50 y 64 años.

En ese sentido, subrayó que la vacunación no solo reduce hospitalizaciones y muertes, sino que también contribuye a disminuir el ausentismo laboral.