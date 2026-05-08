A un año del protocolo, se observa poca presencia de pacientes haitianas en las maternidades

La entrada de la Maternidad de Los Mina, donde antes se formaban largas filas, luce despejada. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

A un año de la implementación del protocolo migratorio en hospitales públicos de la República Dominicana, la presencia de pacientes haitianos en los centros de salud ha mostrado una notable disminución.

El protocolo, puesto en marcha el 21 abril de 2025 en 33 hospitales estratégicos, estableció medidas de verificación migratoria para ciudadanos extranjeros que acuden a centros públicos, especialmente en maternidades y hospitales de alta demanda, donde, históricamente, los registros del Servicio Nacional de Salud (SNS) contabilizaban una alta proporción de parturientas de origen haitiano.

Durante una visita realizada este jueves a la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este, el equipo de Diario Libre observó poca presencia de pacientes extranjeros.

Atrás quedaron las guaguas y camionetas de la Dirección General de Migración que en un principio custodiaban los centros de salud. Dentro del establecimiento permanecen dos agentes fijos, en caso de que sus servicios sean requeridos.

"El protocolo se mantiene, ya no se ve el aparataje de antes, pero es porque la cantidad de pacientes ha bajado mucho", dijo una asidua a visitar el hospital.

De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones del centro, durante el período enero-abril de 2026, el hospital registra un total de 1,368 pacientes atendidas, de las cuales 1,106 son dominicanas, representando un 80.85 %, mientras que 262 corresponden a extranjeras, equivalente a un 19.15 %.

Su director, Armando Camejo, destacó que estos resultados evidencian el impacto positivo del protocolo, así como el compromiso del hospital con la planificación y organización de los servicios.

"Seguimos trabajando para garantizar una atención eficiente, segura y con calidad, cumpliendo con los lineamientos del sistema nacional de salud y priorizando el bienestar materno e infantil", expresó.

Maternidad La Altagracia

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional, se vive un ambiente similar, alta presencia de pacientes dominicanas en la sala de espera a consultas externas y alguna que otra paciente de origen extranjero.

Durante el período enero-abril de 2026, la Maternidad La Altagracia registró un total de 1,290 partos, de los cuales, 178 corresponden a nacionales haitianas y 9 corresponden a otras nacionalidades, para un total de 187 partos a extranjeras.

"Se refleja una disminución del total de los partos de extranjeras en un 85.51 %", precisó el centro sanitario.

Las autoridades sostienen que el protocolo ha permitido reducir la sobrecarga en algunos centros y mejorar la disponibilidad de recursos, camas y personal para la población dominicana.

Sobre el protocolo

Dentro de las exigencias del protocolo, todo paciente extranjero que busque atención médica en un hospital de la red pública debe llevar consigo documento de identificación (pasaporte, cédula o documento oficial); carta de trabajo en el país (que acredite su estancia legal) y prueba domiciliaria (comprobante de residencia).

Tomando como referente el mes de marzo, en 2025 el SNS registró 5,503 partos, de los cuales, 3,700 (67.2 %) fueron de madres dominicanas y 1,789 (32.5 %) de haitianas.

En marzo de 2026, las cifras de extranjeras disminuyeron. De 4,804 partos, el 84 % (4,014 alumbramientos) fue documentado a madres dominicanas y apenas 771 a madres del vecino país (16 %).