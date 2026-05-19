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OMS: 17 países eliminaron siete enfermedades en el último año

El director general de la organización destacó que Maldivas se convirtió en el primer país en lograr una triple eliminación: la del VIH de madre a bebé, la hepatitis B y la sífilis

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    OMS: 17 países eliminaron siete enfermedades en el último año
    En el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destaca los países que eliminaron enfermedades. (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI)

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) rendirá homenaje -en el marco de su 79ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra esta semana en Ginebra- a un grupo de 17 países que fueron capaces de eliminar en el último año siete enfermedades, varias de ellas consideradas desatendidas.

    Países que eliminaron enfermedades

    En una presentación en el segundo día de la asamblea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que Chile eliminó la lepra; Argelia, Australia, Burundi, Egipto, Fiyi, Libia, Senegal y Túnez, el tracoma; y Kenia, la enfermedad del sueño.

    • En paralelo, Brasil, Bahamas, Dinamarca, Maldivas terminaron con la transmisión maternoinfantil del VIH.

    Por su parte, Maldivas se convirtió en el primer país en lograr una triple eliminación: la del VIH de madre a bebé, pero también la de hepatitis B y de sífilis.

    Además, Cuba está dentro de un grupo de cinco países que ha validado el estatus de eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH.

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