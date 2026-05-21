Salud Pública asegura virus respiratorios circulan en el país sin niveles de alarma

Salud Pública reiteró las recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de contagio, entre ellas el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas con síntomas gripales y mantener ventilados los espacios cerrados. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que la circulación de virus respiratorios en el país se mantiene dentro de los niveles esperados para la temporada, sin registrar aumentos significativos de casos ni presión adicional sobre los servicios sanitarios.

De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 18, del 3 al 9 de mayo, en el país continúan circulando virus como SARS-CoV-2 (COVID-19), adenovirus y metapneumovirus, en el marco de la vigilancia epidemiológica nacional.

El informe señala que durante las primeras 18 semanas de 2026 la vigilancia virológica ha mostrado una circulación sostenida de distintos virus respiratorios acorde con el comportamiento estacional.

Indica que la influenza A(H3N2) predominó entre las semanas 4 y 7 del año, mientras adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus han presentado fluctuaciones puntuales sin incrementos sostenidos.

Asimismo, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) mantiene una circulación baja y variable. En tanto, las detecciones de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria continúan limitadas.

Sobre el COVID-19, Salud Pública indicó que se ha observado una reaparición reciente "de baja magnitud", sin evidencias de incremento en la severidad clínica de los casos ni impacto en la capacidad hospitalaria.

Recomendaciones

El ministerio reiteró las recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de contagio, entre ellas el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas con síntomas gripales y mantener ventilados los espacios cerrados.

También exhortó a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas a mantener actualizados sus esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud ante síntomas persistentes o dificultad respiratoria.

Eventos prioritarios

El boletín epidemiológico también reporta que durante la semana 18 se confirmaron dos casos de dengue, tres de malaria y nueve de leptospirosis. En lo que va de año, el país acumula 93 casos de dengue, 78 de malaria y 117 de leptospirosis.

En relación con la mortalidad materna, el informe establece que en 2026 se han notificado 40 muertes maternas, por debajo de las 67 registradas en igual período de 2025. En la semana 18 se registró una sola.

Además, las muertes infantiles acumuladas ascienden a 561 casos, frente a 632 reportadas el año pasado. En la citada semana se reportó 26 muertes infantiles.