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España, Francia y Países Bajos adquieren un tratamiento experimental contra el hantavirus

La Unión Europea evalúa adquirir más dosis de Favipiravir, un antiviral experimental identificado como una de las principales opciones para tratar el hantavirus

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    España, Francia y Países Bajos adquieren un tratamiento experimental contra el hantavirus
    Favipiravir, antiviral experimental contra el hantavirus. (FUENTE EXTERNA)

    La división farmacéutica de la corporación japonesa Fujifilm ha donado a España, Francia y Países Bajos 1,400 tabletas de Favipiravir, un antiviral experimental para el tratamiento del hantavirus, informó este jueves la Comisión Europea, que ha actuado de intermediaria.

    Actualmente no se ha aprobado ningún medicamento o vacuna para el tratamiento de este virus, pero la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha identificado al Favipiravir como el "candidato más plausible para su uso en ensayos clínicos", informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

    Por tanto, le corresponde a cada país decidir qué uso va a hacer del tratamiento.

    La portavoz de Sanidad de la Comisión, Eva Hrncírová, dijo que España, Francia y Países Bajos "han mostrado interés en tener el antiviral" y por eso Bruselas ha facilitado la donación del medicamento, sobre la base del acuerdo que la UE tiene con Japón para cooperar en la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias.

    "Gracias a la estrecha cooperación entre la UE, los Estados miembros y nuestros socios japoneses, pudimos garantizar rápidamente el acceso a tratamientos contra el hantavirus que podrían salvar vidas a pacientes europeos", dijo la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

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    • "Esto demuestra el valor de la preparación, la cooperación y las alianzas globales de confianza", añadió.

    El Ejecutivo comunitario ha iniciado ya el procedimiento para adquirir dosis adicionales del fármaco "en caso de que se confirmen más casos (de hantavirus) en las próximas semanas, reforzando así la preparación de la UE". 

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