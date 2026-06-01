El humo que enferma: el tabaco está ligado a más del 80 % de los cánceres de pulmón

El riesgo de cáncer no se limita a quienes consumen cigarrillos sino que incluye a los expuestos al humo de segunda mano. ( FUENTE EXTERNA )

El tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en República Dominicana y está relacionado con más del 80 % de los casos de cáncer de pulmón, además de múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares, advirtieron especialistas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemoró este 31 de mayo.

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) y la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) coincidieron en llamar a fortalecer las acciones de prevención, regulación y educación para reducir el consumo de tabaco y proteger a la población de sus efectos.

La doctora Ángela Cabrera, presidenta de Sodom, explicó que además del cáncer de pulmón, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de otros tumores frecuentes, entre ellos los de laringe, cavidad oral, esófago, vejiga y páncreas.

"El tabaco no solo causa cáncer. También empeora la respuesta a la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, y aumenta el riesgo de recaída", afirmó la oncóloga clínica.

La especialista agregó que el tabaquismo también está asociado a enfermedades como la pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, lo que representa un elevado costo humano y económico para el sistema sanitario.

Más de siete millones de muertes al año

Por su parte, la doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, advirtió que la nicotina afecta el desarrollo cerebral de los adolescentes, incrementa el riesgo de dependencia y favorece la aparición de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

La especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que el tabaco provoca más de siete millones de muertes cada año en el mundo, incluyendo alrededor de 1.6 millones de personas no fumadoras expuestas al humo ajeno.

Jorge recordó que fumar agrava el asma, disminuye la capacidad respiratoria, aumenta el riesgo de infecciones y deteriora la calidad de vida de quienes padecen enfermedades pulmonares.

"La Sociedad de Neumología se une a la campaña de la OMS de desenmascarar su atractivo y combatir la adicción al tabaco y a la nicotina, para visibilizar cómo la industria del tabaco y la nicotina continúa reinventando, reempaquetando y promoviendo sus productos para atraer a nuevas generaciones, especialmente niñas, niños y adolescentes", sostuvo.

La neumóloga afirmó que, aproximadamente, una de cada cinco personas continúa consumiendo tabaco y subrayó que el problema no es solamente el humo visible, sino la dependencia que genera la nicotina.

Las especialistas insistieron en la necesidad de proteger a niños y adolescentes de la exposición al humo de segunda mano.

Cabrera recordó que el tabaquismo pasivo también provoca enfermedades graves y aumenta el riesgo de cáncer en las personas expuestas de forma continua.

Asimismo, recomendó a quienes desean abandonar el hábito buscar apoyo médico o psicológico para aumentar las posibilidades de éxito durante el proceso de cesación.

Espacios libres de humo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/dra-maribel-jorge-y-karina-aristy-proclaman-parque-libre-de-humo-0b57cd06.jpg Maribel Jorge y Karina Aristy proclaman el Parque Libre de Humo. (FUENTE EXTERNA)

En el marco de la conmemoración, la Sociedad Dominicana de Neumología inauguró el Banco Azul en el Parque de la Salud del municipio de Higüey, una iniciativa desarrollada junto a la alcaldesa Karina Aristy para promover espacios públicos libres de humo.

Según explicó Maribel Jorge, el Banco Azul simboliza el derecho de la población a respirar aire limpio y forma parte de una estrategia para impulsar la creación de parques libres de humo en distintos municipios del país.

La especialista exhortó a alcaldes y autoridades municipales a sumarse a esta iniciativa mediante la declaración de parques y espacios públicos como zonas libres de humo.

"Respirar aire limpio no debe ser un privilegio, sino un derecho", enfatizó.