La caída de la ayuda internacional pone en peligro la lucha contra el VIH, alerta la ONU

Una muestra sanguínea recolectada para análisis y diagnóstico del VIH. ( FUENTE EXTERNA )

Los recortes masivos en la ayuda internacional están desorganizando la lucha contra el VIH y ponen en peligro décadas de avances, advirtió este viernes la agencia de la ONU encargada de combatir esta enfermedad.

"Es la primera vez que la lucha contra el VIH se ve tan afectada desde que el mundo comenzó a movilizarse contra esta enfermedad", señaló en una entrevista con la AFP Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida.

La lucha contra el VIH está "en peligro por los recortes repentinos" en la ayuda internacional, añadió.

Esta reducción forma parte de una tendencia general en varios países desarrollados.

Las decisiones más drásticas fueron tomadas por Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Donald Trump, que prácticamente desmanteló la agencia estadounidense dedicada al tema, Usaid.

Pero otros países, como Alemania, Francia y Reino Unido, también han recortado de forma significativa su ayuda internacional, lo que ha puesto en aprietos a numerosas ONG y ha afectado la lucha contra enfermedades como el sida, que golpean sobre todo a las regiones más pobres del mundo.

En su nuevo informe, Onusida señala efectos concretos de este fenómeno.

Por ejemplo, entre 2024 y 2025, el número de personas que toman la Prep, un tratamiento preventivo crucial en la lucha contra el VIH, cayó un 38 % en unos sesenta países analizados.

Los fondos destinados a la distribución de preservativos, esenciales en la lucha contra la propagación del VIH, se desplomaron un 90 %, según el informe. En cuanto a los recursos destinados a garantizar el acceso a programas de prevención, también cayeron un 80 %.

Onusida estima que 570,000 personas murieron de sida el año pasado y que 1.2 millones resultaron infectadas. Aunque estas cifras mantienen la tendencia a la baja observada desde 2010, la agencia advierte que aún no reflejan el impacto de la reducción de la ayuda internacional.

Una decisión "política"

Además, entre 2010 y 2025, las nuevas infecciones por VIH siguieron trayectorias muy distintas según la región.

El número de nuevas infecciones aumentó un 13 % en América Latina, un repunte que se suma al crecimiento observado en Europa del Este y Asia Central (+15%) y, de manera mucho más marcada, en Oriente Medio y el Norte de África (+77 %).

En contraste, otras regiones lograron avances importantes: el Caribe redujo sus nuevas infecciones en un 30%, y Europa occidental, Europa central y Norteamérica lo hicieron en un 13 %.

Desde el desplome de la ayuda internacional, más de medio centenar de países se han comprometido a incrementar por cuenta propia los recursos destinados a combatir el VIH en sus territorios.

Compromiso con reforzar los recursos

Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Ecuador figuran entre los países latinoamericanos que han asumido el compromiso de reforzar con recursos propios sus programas de prevención y atención.

Byanyima celebra este avance, pero advierte que "no compensará" la caída de los recursos internacionales.

Nuevas herramientas terapéuticas han surgido en los últimos años, entre ellas el lenacapavir, desarrollado por el laboratorio Gilead.

Este fármaco ha demostrado una gran eficacia tanto en la prevención como en el tratamiento del VIH, gracias a su acción prolongada y a que no requiere tomas frecuentes. Sin embargo, su acceso sigue estando concentrado casi exclusivamente en los países más desarrollados.

¿Sigue siendo posible eliminar el sida como amenaza grave para la salud pública de aquí a 2030, como aspira desde hace años la ONU?

El informe reconoce que el objetivo está "mal encaminado", pero Byanyima insiste en que aún es alcanzable.

Eso sí, subraya que se trata de una decisión esencialmente "política", justo cuando la ONU se prepara para celebrar, el 22 de junio, una Asamblea General destinada a definir la estrategia mundial contra el VIH para los próximos años.