Partos de haitianas caen un 57 % en hospitales dominicanos durante los primeros cinco meses de 2026

Se observa poco flujo de parturientas haitianas en las principales maternidades. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los hospitales de la República Dominicana registraron una significativa reducción en la cantidad de partos de mujeres haitianas durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) del Servicio Nacional de Salud.

Entre enero y mayo de este año se reportaron 26,536 partos, cifra inferior a los 31,147 nacimientos contabilizados en el mismo período de 2025, lo que representa una disminución de 4,611 alumbramientos, equivalente a un 14.8 %.

La reducción estuvo marcada principalmente por la caída en los partos de madres haitianas tras la entrada en vigencia en abril de 2025 del protocolo hospitalario para pacientes extranjeros.

Entre enero y mayo de 2026 se registraron 4,379 nacimientos de mujeres haitianas, frente a los 10,163 partos reportados en igual período del año pasado. Esto supone una disminución de 5,784 casos, equivalente a un 56.9 % menos.

En contraste, los partos de mujeres dominicanas mostraron un ligero incremento. En los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 22,074 nacimientos de dominicanas, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 20,914, para un aumento de 1,160 partos, equivalente a un 5.5 %.

Los alumbramientos de madres de otras nacionalidades se mantuvieron estables, con 83 casos en 2026 frente a 70 en 2025.

De los cinco primeros meses de 2026, enero es el que registra la mayor cantidad de nacimientos, tanto de madres dominicanas como extranjeras.

De 6,219 partos, el Riess indica que 5,092 corresponden a nacionales dominicanas y 1,115 a nacionales del vecino país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/partos-2025-2026-59be68b9.png Los partos de madres haitianas cayeron 57 % respecto a igual período en 2025. (DIARIO LIBRE/LUIS LUIS)

Diferencias en la vía del nacimiento

Los datos también evidencian diferencias en la forma en que ocurren los nacimientos según la nacionalidad de las madres.

Mientras que cerca del 60.3 % de las dominicanas son sometidas a cesáreas, entre las haitianas predomina el parto vaginal, representando el 61.8 % de los nacimientos en este grupo.

El grupo etario con mayor volumen de parto lo constituyen las mujeres con edades entre 20 a 24 años con 8,092 procesos de parto. Le siguen las de 25 a 29 años con 6,521 alumbramientos.

Disminuyen las muertes maternas

La mortalidad materna también registró una reducción durante este año.

Hasta el 30 de mayo de 2026 se notificaron 49 muertes maternas, 25 menos que las reportadas en igual período de 2025, cuando se contabilizaron 74 defunciones.

De las muertes registradas este año, 28 correspondieron a mujeres dominicanas y 21 a haitianas. En el mismo período del año pasado, las defunciones maternas se distribuyeron en 38 dominicanas y 36 haitianas.

Aunque las haitianas representaron alrededor del 16.5 % de los partos registrados entre enero y mayo de 2026, concentraron el 42.9 % de las muertes maternas notificadas hasta finales de mayo.

En 2025, cuando las haitianas constituyeron cerca del 32.6 % de los nacimientos, también aportaron casi la mitad de las muertes maternas, con un 48.6 % del total.

Los datos reflejan una reducción tanto de los nacimientos como de las defunciones maternas en el país, aunque mantienen el desafío de reducir la elevada proporción de muertes entre las mujeres haitianas que reciben atención en los centros de salud dominicanos.