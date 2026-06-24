El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, defendió la aplicación del protocolo de control migratorio en los hospitales públicos y aseguró que la medida no afecta la prestación de servicios de salud a pacientes extranjeros, quienes continúan recibiendo atención en igualdad de condiciones que los dominicanos.

Al ser cuestionado sobre las solicitudes de diversos sectores para que el Gobierno retire el protocolo, el funcionario sostuvo que el sistema sanitario mantiene su compromiso de ofrecer asistencia sin discriminación.

Atención a extranjeros

"Estamos dándole atenciones igualitarias a todos los pacientes, a todas las personas que llegan a nuestros hospitales y centros de primer nivel. No se le niega el servicio a nadie ni tampoco se discrimina a extranjeros o dominicanos", expresó.

Landrón enfatizó que la salud constituye un derecho fundamental y aseguró que el país continúa garantizando acceso a servicios médicos de calidad para toda persona que requiera asistencia.

Explicó que los controles migratorios se realizan fuera de las áreas hospitalarias y responden a una decisión del Estado vinculada a la regulación migratoria.

Juegos Centroamericanos

"Es una decisión país, como todos los países tienen sus regulaciones migratorias. Eso no tiene que ver nada con la parte de salud", afirmó.

El director del SNS destacó, además, que República Dominicana ofrecerá asistencia médica gratuita a los atletas, delegaciones y familiares que participarán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que, según dijo, demuestra el compromiso del país con una atención universal y humanizada.

Asimismo, resaltó los avances alcanzados por la red pública hospitalaria y aseguró que varios centros de salud del Estado exhiben indicadores de calidad comparables e incluso superiores a los de instituciones privadas y hospitales de otros países de la región.