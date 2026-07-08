OMS: más del 90 % de la población mundial se verá afectada de alguna forma por el cáncer

Más del 90 % de la población mundial se verá afectada al menos una vez y de alguna forma por el cáncer, sea directamente o a través de algún familiar, según informe de la OMS. ( MAGNIFIC.COM )

Más del 90 % de la población mundial se verá afectada al menos una vez y de alguna forma por el cáncer, sea directamente o a través de algún familiar, y una de cada cinco personas desarrollará alguna forma de cáncer a lo largo de su vida, según las investigaciones avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo junto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) difundieron este miércoles un informe que "ofrece la evaluación más exhaustiva jamás realizada sobre la situación mundial en materia de prevención y control del cáncer", aseguró a la prensa el responsable de está área en la OMS, Andre Ilbawi.

Pese a los avances en los tratamientos y en la prevención, más y más personas sufrirán y morirán de cáncer en los próximos años.

"La supervivencia no depende tanto del tipo o estadio del cáncer, como del país donde se vive y de la situación económica", dijo en la misma presentación la subdirectora de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del CIIC, Isabelle Soerjomataram.

El cáncer causa la muerte de 26,000 personas en el mundo cada día, con 20.6 millones de nuevos casos al año y 10 millones de muertes, lo que lo convierte en la segunda causa de muerte en el mundo, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares.

Para 2050, los decesos se elevarán a 35 millones al año, pero la repartición de esa mortalidad estará marcada por desigualdades que van en aumento y que dejan a millones de personas sin acceso a servicios de prevención, diagnósticos, tratamientos o cuidados.

Ilbawi puso como ejemplo que actualmente más del 85 % de las mujeres con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años tras sus diagnóstico en los países de ingresos altos, pero esa proporción se reduce a menos del 30 % en muchos países de ingresos bajos.

Informe y encuesta

El informe incluye la primera encuesta realizada por la OMS entre pacientes, la cual reveló que al menos el 45 % experimenta dificultades económicas, más de la mitad declara sufrir problemas de salud mental y casi todos los cuidadores afirman tener una importante carga, que incluye trabajo de cuidados no remunerado y aislamiento social.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, mientras que los cánceres de pulmón, próstata y de colon figuran entre los más frecuentes en los hombres.

En las mujeres los más comunes son los de mama, pulmón y de colon.

El análisis también ofrece una lectura de los resultados de las políticas públicas para bajar el consumo de tabaco (un 27 % menos desde 2010), lo que ha ayudado a reducir los casos y las muertes por cáncer de pulmón en algunas regiones.

Infecciones

Los cánceres relacionados con infecciones también están disminuyendo gracias a la ampliación de la cobertura de inmunización, a la mejora del acceso al agua, el saneamiento y la higiene, así como a las medidas de prevención y control de infecciones, señala la OMS.

Sin embargo reconoce que "no se están salvando vidas al ritmo necesario" a pesar de que casi cuatro de cada diez casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo prevenibles.

Los principales son el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori, además del consumo de alcohol y tabaco, sobrepeso, obesidad y sedentarismo.

Otro ejemplo es que en los países de ingresos bajos y medios la disponibilidad de los veinte medicamentos oncológicos prioritarios está entre el 9 % y el 54 %, mientras en los países ricos oscila entre el 68 % y el 94 %.

La OMS abogó por hacer de la prevención del cáncer una prioridad política, invertir en tratamientos y mantener el compromiso con el control el tabaco y los programas de vacunación.