Las autoridades coordinan acciones para reforzar la seguridad en los hospitales públicos

El director del SNS, Julio Landrón, y el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, durante su encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Policía Nacional acordaron desarrollar una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la seguridad en los hospitales de la Red Pública de Salud, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y mejorar la protección de pacientes, familiares, personal sanitario y demás usuarios.

La iniciativa fue abordada durante una reunión entre el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, y el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, celebrada en la sede de la institución sanitaria.

Según informó el SNS a través de una nota de prensa, durante el encuentro ambas entidades analizaron mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan afectar la seguridad dentro de los centros hospitalarios.

Landrón afirmó que garantizar hospitales seguros constituye una de las prioridades del SNS y valoró el apoyo de la Policía Nacional para reforzar la protección del personal de salud y de los usuarios de los establecimientos públicos.

De su lado, Cruz Cruz reiteró el compromiso de la institución del orden de trabajar de manera coordinada con el SNS en la implementación de acciones preventivas y operativas dirigidas a preservar la seguridad en los hospitales.

Más de 700 agentes

Durante la reunión también se destacó la incorporación de más de 700 agentes de seguridad adicionales a los ya existentes en los hospitales de la red pública, así como el fortalecimiento de un sistema de respuesta rápida interconectado a nivel nacional.

Como parte de las estrategias evaluadas, las autoridades conocieron el Modelo Cardiff, una iniciativa desarrollada en el Reino Unido que integra información anonimizada de los servicios de emergencia hospitalarios con datos de la Policía para identificar zonas, horarios y patrones de violencia.

El propósito es utilizar esa información para diseñar intervenciones preventivas más efectivas.



