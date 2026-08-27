Casi 30,000 millones de euros: la factura sanitaria y social anual del párkinson en Europa

El coste social y sanitario anual de la enfermedad de Parkinson en Europa alcanzó unos 22,800 millones de euros en 2019, lo que equivaldría a 28,800 millones de euros a los precios de 2025, según cuantifica un estudio publicado en la revista científica Movement Disorders.

El párkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común y de más rápido crecimiento en el mundo. Su prevalencia en Europa casi se ha duplicado desde 1990, pasando de 135 a 247 casos por cada 100,000 habitantes, un aumento impulsado por el envejecimiento de la población, junto con los avances en el diagnóstico.

Dado que el número de personas que viven con la enfermedad de Parkinson sigue aumentando, los investigadores advierten que es probable que los sistemas sanitarios y de asistencia social se enfrenten a una presión cada vez mayor.

La investigación parte del dato de que 2.2 millones de adultos padecían párkinson en 43 estados europeos en 2019. Aunque el estudio tiene en cuenta 47 países, solo hay datos comparables en 43.

Coste

La enfermedad supuso 17,300 millones de euros en costes médicos y no médicos directos, 4,400 millones de euros en cuidados informales no remunerados prestados por familiares y amigos y otros 1,000 millones de euros en costes indirectos debidos a la pérdida de productividad.

Los 17,300 millones de costes directos, como la atención hospitalaria, los medicamentos, la asistencia social y las adaptaciones en el hogar, representan más de tres cuartas partes (76 %) de la carga económica total de la enfermedad, "con una fuerte presión sobre los sistemas sanitarios y de asistencia social".

Los cuidados informales representaron casi una quinta parte (19 %) de la carga total, lo que habla del papel esencial que desempeñan los familiares, amigos y otros cuidadores no remunerados a la hora de apoyar a las personas que viven con párkinson.

"Estudios previos en diferentes países ya habían demostrado que la enfermedad de Parkinson es costosa, el nuestro proporciona un análisis detallado de la carga de la enfermedad en Europa mediante la modelización de los costes para cada país basándose en toda la evidencia disponible", apunta uno de los autores, Günther Deuschl, fundador de la Academia Europea de Neurología.

Países con más gasto

Por países, Alemania registró los costes nacionales más elevados, con 5,700 millones de euros, seguida de Francia (5,300), Italia (2,600), España (1,900) y el Reino Unido (1,600). En conjunto, estos cinco países representaron aproximadamente el 75 % de la carga económica total de la enfermedad de Parkinson en toda Europa.

"La concentración de los costes en estos cinco países se debe a una combinación de factores, como su elevada población, la mayor prevalencia de la enfermedad de Parkinson relacionada con la edad, los mayores costes sanitarios en los países más ricos y la mayor disponibilidad de datos", apunta otro de los autores, Richard Dodel, de la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania.