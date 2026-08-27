Hospitales públicos registran 50 % menos partos de haitianas en comparación a 2025

Se registran 6,020 partos de madres haitianas menos que en los primeros siete meses del año pasado. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los partos de madres haitianas atendidos en los hospitales de la red pública dominicana se redujeron en un 50.4 % entre enero y julio de 2026, al pasar de 11,951 en igual período de 2025 a 5,931, de acuerdo con datos del repositorio del Servicio Nacional de Salud (SNS).

En los primeros siete meses de este año se registraron 36,551 partos en los hospitales públicos. De estos, 30,506 correspondieron a madres dominicanas, 5,931 a haitianas y 114 a mujeres de otras nacionalidades.

Los partos de madres haitianas representaron así el 16.2 % del total registrado hasta julio, frente al 28.9 % que suponían durante el mismo período de 2025.

La reducción equivale a 6,020 partos de madres haitianas menos que en los primeros siete meses del año pasado.

Más partos de dominicanas

El comportamiento fue diferente entre las madres dominicanas. Entre enero y julio de 2026 se registraron 30,506 partos de dominicanas, frente a 29,377 en el mismo período de 2025, para un aumento de 1,129 partos, equivalente a un 3.8 %.

En términos generales, los hospitales públicos atendieron 41,328 partos entre enero y julio de 2025, frente a los 36,551 registrados en igual período de 2026, una reducción de 4,777 partos, equivalente al 11.6 %.

La caída del total estuvo determinada principalmente por la disminución de los partos de madres haitianas, mientras que los correspondientes a dominicanas aumentaron.

Los datos del repositorio del SNS no establecen, por sí mismos, las causas de la variación, por lo que la reducción no puede atribuirse exclusivamente a las medidas migratorias implementadas por las autoridades.

El descenso ocurre en un contexto donde la aplicación del protocolo para la atención de extranjeros en los centros hospitalarios públicos, puesto en marcha por las autoridades dominicanas, ya lleva más de un año en vigor y contempla la verificación de la documentación de los pacientes extranjeros y su posterior entrega a las autoridades migratorias cuando corresponda.

Muertes maternas En cuanto a la mortalidad materna, el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 31 reporta 82 fallecimientos: 43 madres dominicanas, 37 haitianas, una española y otra venezolana.