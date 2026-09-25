Supuesto riesgo estructural obliga a mover consultas del hospital Salvador B. Gautier

Varias áreas del hospital Salvador B. Gautier serían reubicadas debido a un supuesto riesgo estructural detectado en la zona, una medida que incluiría las consultas médicas, el área de emergencia, el laboratorio y los archivos.

De acuerdo con una fuente de Diario Libre la decisión habría sido comunicada de manera abrupta el miércoles y estaría sustentada en un estudio que señala que esa parte de la edificación presenta condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, el profesional cuestionó la forma en que fue anunciada la medida y señaló que no se trató inicialmente del cierre total del centro, sino de la reubicación de los servicios que funcionan en el área afectada.

El médico indicó que la disposición habría sido tomada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La situación genera incertidumbre sobre el destino de los pacientes que acudían regularmente a las áreas que serán reubicadas, así como sobre las condiciones estructurales de la edificación.

Hasta el momento, según las declaraciones recogidas, no está claro dónde serán atendidos los pacientes ni se han precisado públicamente los resultados del estudio que habría determinado la vulnerabilidad de la zona.

Falta coordinación

La medida también plantea interrogantes sobre la coordinación entre las instituciones responsables de la administración del centro y las entidades encargadas de evaluar la seguridad de las edificaciones, debido a que existen versiones diferentes sobre el origen y alcance de la decisión.

Diario Libre contactó al ingeniero Osiris de León, que dirige la Comisión Nacional para la Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, pero dijo desconocer la situación y el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), informó que está fuera del país.